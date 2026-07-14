¿Cuánto dinero puedes transferir con tu Cuenta RUT? Revisa los límites vigentes de BancoEstado
- Martes 14 de julio de 2026
- 09:35 hrs
BancoEstado mantiene límites para las transferencias realizadas desde la Cuenta RUT. Revisa cuánto dinero puedes enviar por la App, la banca en línea y CajaVecina.
La Cuenta RUT de BancoEstado es uno de los productos financieros más utilizados por los chilenos gracias a que no cobra mantención y permite realizar diversas operaciones bancarias de forma sencilla.
Sin embargo, el banco mantiene límites para las transferencias de dinero con el objetivo de proteger a los usuarios y prevenir fraudes. Estos topes varían dependiendo del canal utilizado y si el destinatario ya se encuentra registrado o es una cuenta nueva.
¿Cuál es el monto máximo que se puede transferir desde la App o la banca en línea?
A través de la aplicación BancoEstado o la Banca en Línea, los clientes pueden realizar transferencias por un máximo de $2.000.000 diarios, siempre que los destinatarios ya estén inscritos y validados.
Este límite corresponde al total de dinero que puede enviarse durante un mismo día calendario.
Restricciones para nuevos destinatarios
Si vas a transferir dinero a una persona por primera vez, BancoEstado aplica medidas adicionales de seguridad.
Durante las primeras 24 horas desde que se inscribe un nuevo destinatario, rigen las siguientes restricciones:
Máximo de $200.000 por cada nueva cuenta inscrita.
Límite total de $600.000 diarios entre todas las cuentas nuevas agregadas ese mismo día.
Además, la entidad bancaria advierte que, dependiendo de los análisis de seguridad y riesgo, estas restricciones podrían extenderse hasta por 72 horas antes de habilitar el límite general de $2.000.000 diarios.
¿Cuánto se puede transferir por CajaVecina?
Quienes realizan operaciones de forma presencial mediante CajaVecina también deben considerar un límite distinto.
En este canal, el monto máximo diario permitido para transferencias es de $200.000, tanto para traspasos entre cuentas propias de BancoEstado como para enviar dinero a cuentas de terceros pertenecientes al mismo banco.
¿Por qué existen estos límites?
BancoEstado explicó que estos topes buscan reforzar la seguridad de las operaciones y disminuir el riesgo de fraudes, especialmente cuando se agregan nuevos destinatarios.
Por ello, antes de realizar una transferencia de alto monto, se recomienda verificar que la cuenta ya se encuentre validada y utilizar los canales oficiales del banco para evitar inconvenientes.