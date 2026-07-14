BancoEstado mantiene límites para las transferencias realizadas desde la Cuenta RUT. Revisa cuánto dinero puedes enviar por la App, la banca en línea y CajaVecina.

La Cuenta RUT de BancoEstado es uno de los productos financieros más utilizados por los chilenos gracias a que no cobra mantención y permite realizar diversas operaciones bancarias de forma sencilla.

Sin embargo, el banco mantiene límites para las transferencias de dinero con el objetivo de proteger a los usuarios y prevenir fraudes. Estos topes varían dependiendo del canal utilizado y si el destinatario ya se encuentra registrado o es una cuenta nueva.

¿Cuál es el monto máximo que se puede transferir desde la App o la banca en línea?

A través de la aplicación BancoEstado o la Banca en Línea, los clientes pueden realizar transferencias por un máximo de $2.000.000 diarios, siempre que los destinatarios ya estén inscritos y validados.

Este límite corresponde al total de dinero que puede enviarse durante un mismo día calendario.

Restricciones para nuevos destinatarios

Si vas a transferir dinero a una persona por primera vez, BancoEstado aplica medidas adicionales de seguridad.

Durante las primeras 24 horas desde que se inscribe un nuevo destinatario, rigen las siguientes restricciones:

Máximo de $200.000 por cada nueva cuenta inscrita.

Límite total de $600.000 diarios entre todas las cuentas nuevas agregadas ese mismo día.

Además, la entidad bancaria advierte que, dependiendo de los análisis de seguridad y riesgo, estas restricciones podrían extenderse hasta por 72 horas antes de habilitar el límite general de $2.000.000 diarios.