Proyecto de Sala Cuna Universal: Presidente Kast firma indicaciones claves para acelerar su tramitación

El Ejecutivo presentó indicaciones para ampliar el acceso a sala cuna, eliminando la exigencia mínima por empresa.

El presidente José Antonio Kast presentó este lunes las indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna Universal en Chile. La iniciativa, comprometida en su primera Cuenta Pública, busca terminar con las restricciones históricas del Código del Trabajo para potenciar la inserción laboral femenina.

Cómo se financiará el nuevo beneficio

Para sustentar económicamente este cambio, el Gobierno propuso la creación de un Fondo de Sala Cuna. En el caso de los trabajadores dependientes, se financiará mediante una cotización del 0,35% de cargo del empleador.

Este cobro extra a las empresas será compensado con una disminución idéntica (0,35%) en las cotizaciones que actualmente pagan al Seguro de Cesantía, evitando un mayor impacto en los costos de contratación.

Los trabajadores independientes pagarán esta cotización de la misma forma que sus otros seguros sociales. Además, el Estado inyectará un aporte fiscal de 11.631 UTM (cerca de $10 mil millones) durante los primeros dos años tras la publicación de la ley.

El correcto uso de estos recursos estará bajo la fiscalización constante de la Superintendencia de Pensiones y una Comisión Técnica de Financiamiento.

Fin a la barrera de 20 trabajadoras

El proyecto impulsado por el Ministerio del Trabajo reemplaza el artículo 203 del Código del Trabajo, vigente desde 1917, que obligaba a otorgar sala cuna solo a empresas con 20 o más mujeres contratadas.

Con la nueva normativa, el empleador deberá garantizar el acceso a este derecho desde la primera contratación, eliminando uno de los mayores desincentivos para emplear mujeres.

El beneficio también ampliará su cobertura. No será exclusivo para las madres, sino que incluirá a padres o quienes tengan el cuidado personal de un menor. Asimismo, integrará por primera vez a trabajadoras de casa particular y a quienes coticen de forma independiente.

Implementación en cuatro etapas

Para asegurar la viabilidad del sistema, el acceso a la Sala Cuna Universal tendrá una implementación gradual:

Año 1: Cobertura para hijos de mujeres trabajadoras dependientes (incluyendo pymes con menos de 20 mujeres) y personas que posean el cuidado personal legal del menor.

Año 2: Ingreso de trabajadoras independientes y asesoras del hogar.

Año 3: Incorporación de padres trabajadores (dependientes e independientes) cuyas parejas estén cesantes pero buscando empleo activamente, o se encuentren estudiando en instituciones reconocidas por el Estado.

Año 4: Cobertura final para padres trabajadores cuyas parejas no estudien ni busquen empleo, además de la incorporación de padres que laboren en el Gobierno Central.

Kast y la crisis de natalidad en Chile

Durante la presentación en La Moneda, José Antonio Kast advirtió que el país enfrenta una "crisis silenciosa" debido a la fuerte caída en la tasa de natalidad a nivel nacional.

“Esperamos que esta Sala Cuna Universal también ayude a tantas familias que quieren tener hijos, pero hoy día no se atreven", afirmó el mandatario.

El presidente apuntó a múltiples factores detrás de este fenómeno. "No se atreven por falta de trabajo, por temas de seguridad, por el costo de la vivienda (...) Vemos mucha violencia que también tenemos que enfrentar", enfatizó.

Finalmente, el jefe de Estado llamó a la unidad política para "superar la emergencia laboral y social", valorando la asistencia de parlamentarios al lanzamiento de la iniciativa.