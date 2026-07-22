Pronostican nuevas lluvias y fuertes ráfagas de viento en el Maule para este jueves

De acuerdo con proyecciones meteorológicas, un nuevo frente frío ingresará a la región durante la madrugada del 23 de julio. El fenómeno aportará precipitaciones que aumentarán su intensidad durante la mañana, acompañadas de rachas de viento.

Un nuevo sistema frontal ingresará a la Región del Maule durante la madrugada de este jueves 23 de julio, dejando precipitaciones y fuertes rachas de viento en gran parte de la zona, según las proyecciones del modelo europeo ECMWF.

Durante este miércoles, la zona norte de la región se mantendrá sin precipitaciones. En el sur del Maule, los chubascos matinales darán paso a un período de calma hacia la tarde, concentrando las lluvias entre el Biobío y el extremo sur del país.

Avance del nuevo frente frío

El modelo meteorológico indica que el sistema frontal avanzará hacia la zona central durante la madrugada del jueves. Inicialmente, provocará chubascos esporádicos en las regiones de O’Higgins y el Maule.

Ya durante la mañana del jueves, las precipitaciones abarcarán toda la Región del Maule e incrementarán gradualmente su intensidad a medida que avance la jornada. De mantenerse la proyección, las lluvias comenzarán a declinar durante la tarde y noche.

El pronóstico también advierte que el sistema frontal vendrá acompañado de fuertes rachas de viento, especialmente en los sectores de la zona central. Se recomienda a la población seguir los reportes de los organismos oficiales, ya que las condiciones podrían variar conforme se actualicen los modelos predictivos en las próximas horas.