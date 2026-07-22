Carabineros refuerza fiscalizaciones en el entorno del Hospital Regional de Talca

La Tenencia Talca Oriente intensificó los controles y patrullajes en las inmediaciones del recinto médico. La medida busca prevenir delitos, infraccionar vehículos mal estacionados y asegurar el rápido desplazamiento de las unidades de emergencia.

Carabineros de la Tenencia Talca Oriente reforzó las fiscalizaciones a vehículos mal estacionados en las inmediaciones del Hospital Regional de Talca, buscando resguardar el flujo vehicular y facilitar el rápido desplazamiento de los equipos de emergencia.

Este servicio preventivo incluye patrullajes y controles policiales orientados a fortalecer la seguridad y prevenir la comisión de ilícitos en uno de los puntos con mayor afluencia de personas en la comuna.

El jefe de la Tenencia Talca Oriente, teniente Heriberto Soto Bustamante, explicó que el operativo busca garantizar un entorno seguro en las calles aledañas al centro asistencial. “Hacemos un llamado a los conductores a respetar la normativa de tránsito y evitar estacionar en lugares no habilitados”, advirtió el oficial.