Programa Súper Sano de Agrosuper suma a padres y apoderados en talleres para reforzar hábitos de vida saludable en el hogar

A través de dinámicas y metodologías participativas, el programa busca entregar herramientas y recetas a niños y adultos para fortalecer de manera conjunta una alimentación equilibrada y estilos de vida saludables en el hogar.

Con una jornada especialmente dirigida a alumnos y apoderados del Colegio Los Choapinos, ubicado en el sector de Rosario, Rengo, Agrosuper realizó una nueva actividad de su programa Súper Sano, iniciativa que promueve hábitos de vida saludable y alimentación equilibrada en estudiantes de primero a cuarto año básico y que, en esta oportunidad extendió este aprendizaje a los padres.

El programa contempla talleres participativos sobre nutrición, hidratación, actividad física y autocuidado, y cuenta con una metodología creada y validada por la carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en línea con los contenidos curriculares del Ministerio de Educación.

Si bien la iniciativa se ha centrado históricamente en el trabajo directo con los niños dentro de los establecimientos, en esta oportunidad el programa amplió su alcance hacia el núcleo familiar. De esta manera, el taller entregó a los apoderados conocimientos prácticos para acompañar y sostener, desde el hogar, los cambios de hábitos que los estudiantes van incorporando durante el año escolar.

Al respecto, el jefe de Programas de Vinculación con la Comunidad de Agrosuper, Miquel Colomer, explicó el valor de integrar esta actividad al programa. “Habitualmente entregamos enseñanzas sobre alimentación equilibrada a los niños, pero esta vez quisimos incorporar a los padres para que también se lleven conocimientos y recetas”, afirmó el ejecutivo, agregando que “así no solo educamos a los estudiantes, sino también a sus familias, logrando que estos hábitos se refuercen tanto en el colegio como en el hogar”.

Por su parte, el director del Colegio Los Choapinos, David Cádiz, valoró la instancia, destacando el impacto positivo que genera en la convivencia de la comunidad escolar. “Los niños disfrutaron mucho aprendiendo sobre alimentación saludable y ahora esa misma actividad la estamos replicando con nuestros apoderados”, sostuvo la autoridad académica, agregando que “esta nueva modalidad del programa permite que los niños, al llegar a sus casas, tengan un tema en común para conversar y compartir con sus padres en torno a un aspecto tan importante como el bienestar y la alimentación”.

En tanto, la encargada del programa Súper Sano de Agrosuper, Cecilia Pérez, explicó que la iniciativa nació tras detectar el interés de los entornos familiares por el proceso educativo de los menores. “Los niños llegan a sus casas contando lo que aprenden en los talleres, pero muchas veces los papás no cuentan con las herramientas para acompañar esos aprendizajes”, destacó. Agregó que “quisimos incorporar a los padres para que también se comprometan con los cambios de hábitos y promuevan una alimentación equilibrada en sus hogares de forma cotidiana”.

A través de estos espacios de aprendizaje, Agrosuper reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las comunidades donde opera, impulsando herramientas colaborativas que impactan positivamente en la calidad de vida y la salud de los escolares de la región.

La actividad permitió generar un espacio de aprendizaje conjunto entre el establecimiento, las familias y Agrosuper, reforzando la importancia de que los hábitos saludables se construyan tanto en el colegio como en el hogar, favoreciendo el desarrollo de niños y niñas a través de una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable.