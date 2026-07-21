Autoridades mantienen cierre de rutas en Curicó por avance del sistema frontal

Tras un nuevo Cogrid Provincial, el delegado Óscar Águila confirmó tres personas aisladas en Rauco por la crecida de un estero. Senapred advirtió que las lluvias alcanzarán los 40 milímetros durante los próximos días.

La mañana de este martes, el delegado presidencial Óscar Águila encabezó el Cogrid Provincial de Curicó para evaluar los efectos del intenso sistema frontal . La autoridad destacó que la emergencia se ha desarrollado en términos generales con normalidad .

Junto a Senapred y alcaldes de la zona, se determinó que los principales problemas derivados de las lluvias corresponden a cortes de luz en Hualañé, Licantén y Vichuquén . Asimismo, se registraron fallas en la red de telefonía en Llico .

Tras la reunión, el delegado informó que tres personas se encuentran aisladas en la comuna de Rauco debido a la crecida del estero Comalle . Los afectados, ubicados en los sectores de callejón La Patricia y El Llano, son monitoreados por el municipio local y se mantienen fuera de riesgo .

Cierre preventivo de accesos cordilleranos

Las autoridades confirmaron que cuatro vías de conexión hacia la precordillera permanecerán cerradas de forma preventiva para evitar emergencias ante el pronóstico de nuevas lluvias .

La restricción de tránsito aplica para los siguientes caminos :

Ruta J-65 (Curicó): Desde el kilómetro 30 en el sector de Potrero Grande .

Ruta J-25 (Teno): Sector La Montaña, desde el puente Hernán Briones .

Ruta J-55 (Romeral): Desde el kilómetro 40, puente Hernán Briones .

Ruta K-275 (Molina): Sector Radal, desde el kilómetro 19 en el punto de control de Carabineros .

El delegado Águila aseguró que la medida busca evitar que la población se arriesgue durante las próximas jornadas . Además, indicó que se están gestionando apoyos para asegurar el funcionamiento de los sistemas de Agua Potable Rural (APR) y recintos de salud que no cuentan con equipos electrógenos .

Pronóstico de precipitaciones y alza de isoterma

El jefe de Operaciones de Senapred Maule, Cristian Espinoza, detalló que un nuevo pulso de precipitaciones dejará entre 30 y 40 milímetros durante la jornada del miércoles . La intensidad disminuirá hacia el viernes, pero un tercer frente aportará montos similares entre la noche del domingo y el lunes .

Espinoza manifestó preocupación por el inminente pronóstico de la isoterma cero, que subiría desde los actuales 1.700 metros hasta los 2.600 metros .

Frente a este escenario, se fortaleció el despliegue de observadores de campo y el monitoreo de caudales junto a la Dirección General de Aguas (DGA) para prevenir inundaciones por el deshielo o la crecida de las cuencas .