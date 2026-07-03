Programa 'Fondo Vecino' de Agrosuper beneficiará a organizaciones sociales de nueve comunas de la Región de O'Higgins

En una nueva edición del programa, la iniciativa financiará proyectos de luminarias, cámaras de vigilancia y alarmas comunitarias para mejorar la calidad de vida de los barrios.

Autoridades locales, dirigentes y vecinos de nueve comunas de la Región de O'Higgins se reunieron en el centro de eventos Casa Blanca, en Rancagua, para participar en la entrega de recursos del programa Fondo Vecino de Agrosuper, iniciativa que busca fortalecer el trabajo de las agrupaciones comunitarias mediante el financiamiento de proyectos y capacitaciones.

En su nueva edición, el fondo estuvo enfocado exclusivamente en materia de seguridad, entregando financiamiento a 16 organizaciones sociales de las comunas de Graneros, Mostazal, Codegua, Doñihue, Rancagua, Machalí, Requínoa, Rengo y San Vicente. Los proyectos adjudicados contemplan la implementación de luminarias, cámaras de vigilancia, alarmas comunitarias y cierres perimetrales, con el objetivo de recuperar espacios públicos y mejorar la calidad de vida en los barrios.

Al respecto, el encargado de la Oficina Municipal de Rosario de la Municipalidad de Rengo, Marcos Sepúlveda, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer el trabajo que desarrollan las organizaciones sociales en los territorios. “La presencia de Agrosuper viene a fortalecer el trabajo colaborativo entre la empresa privada y las instituciones públicas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Además, Fondo Vecino permite visibilizar las necesidades reales de la comunidad y apoyar iniciativas que contribuyen al progreso de todo el territorio”, señaló.

Por su parte, el jefe de Programas de Vinculación con la Comunidad de Agrosuper, Miquel Colomer, destacó la importancia de esta iniciativa, la cual busca responder a las necesidades de los territorios donde la compañía cuenta con operaciones. “Fondo Vecino es un programa muy importante, que nos permite contribuir al desarrollo local, apoyando proyectos que fortalezcan directamente la seguridad y calidad de vida de las comunidades”, afirmó.

Uno de los proyectos ganadores fue el del Club de Adulto Mayor Las Golondrinas de Requegua, ubicado en la comuna de San Vicente, el cual se adjudicó recursos para la implementación de alarmas comunitarias destinadas a brindar apoyo a personas mayores que viven solas. “Participamos en este proyecto pensando en la seguridad de nuestros vecinos, especialmente de los adultos mayores. Gracias a estas alarmas comunitarias podremos contar con una herramienta que permita reaccionar rápidamente ante cualquier emergencia o situación que requiera apoyo”, destacó Cecilia Trincado, representante de la organización. Agregó que “estamos muy agradecidos de haber sido seleccionados y valoramos que existan iniciativas como Fondo Vecino, que entregan oportunidades concretas para mejorar la calidad de vida de las comunidades”.

Desde su creación en 2017, el programa Fondo Vecino de Agrosuper, que comenzó en la comuna de San Vicente de Tagua-Tagua bajo el nombre “Mi planta, mi barrio”, se ha expandido a otras 23 comunas de las regiones de O'Higgins, Valparaíso y Metropolitana.