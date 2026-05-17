Advierten que más de 4 millones de chilenos viven con hipertensión arterial
- Domingo 17 de mayo de 2026
- 17:33 hrs
Expertos llaman a controlar la presión arterial y adoptar hábitos saludables para prevenir complicaciones cardiovasculares.
Especialistas alertaron sobre el impacto de la hipertensión arterial en Chile, enfermedad que afecta a más de un tercio de la población y que muchas veces avanza sin presentar síntomas evidentes.
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 4,2 millones de adultos viven actualmente con hipertensión en el país, lo que equivale al 36% de la población chilena.
De ellos, alrededor de 2,6 millones no mantienen su presión arterial bajo control.
Expertos advierten sobre daño silencioso
El doctor Alejandro Martínez, cardiólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, explicó que muchas personas pueden pasar años sin saber que padecen esta enfermedad.
“Hay pacientes que viven años con presión elevada sin saberlo, mientras el daño cardiovascular y renal avanza silenciosamente”, señaló el especialista.
La hipertensión es uno de los principales factores de riesgo de:
- Infarto cardíaco
- Accidente cerebrovascular
- Insuficiencia cardíaca
- Daño renal
¿Cómo disminuir la presión arterial?
Para prevenir o controlar la hipertensión, los especialistas recomendaron adoptar hábitos saludables como:
- Reducir el consumo de sal
- Evitar alimentos ultraprocesados
- Mantener un peso saludable
- Realizar actividad física regular
En esa línea, sugieren caminatas de entre 30 y 40 minutos varias veces por semana.
Alternativas para casos resistentes
En pacientes con hipertensión resistente, cuando los medicamentos y cambios de hábitos no logran controlar la enfermedad, existen tratamientos complementarios disponibles en Chile.
Uno de ellos es la denervación renal, un procedimiento mínimamente invasivo que puede ayudar a disminuir la presión arterial en casos complejos.