Advierten que más de 4 millones de chilenos viven con hipertensión arterial

Expertos llaman a controlar la presión arterial y adoptar hábitos saludables para prevenir complicaciones cardiovasculares.

Especialistas alertaron sobre el impacto de la hipertensión arterial en Chile, enfermedad que afecta a más de un tercio de la población y que muchas veces avanza sin presentar síntomas evidentes.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 4,2 millones de adultos viven actualmente con hipertensión en el país, lo que equivale al 36% de la población chilena.

De ellos, alrededor de 2,6 millones no mantienen su presión arterial bajo control.

Expertos advierten sobre daño silencioso

El doctor Alejandro Martínez, cardiólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, explicó que muchas personas pueden pasar años sin saber que padecen esta enfermedad.

“Hay pacientes que viven años con presión elevada sin saberlo, mientras el daño cardiovascular y renal avanza silenciosamente”, señaló el especialista.

La hipertensión es uno de los principales factores de riesgo de: