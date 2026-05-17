Gobierno aclara que hospitales y colegios no deberán denunciar a migrantes irregulares

La autoridad descartó que exista una obligación de reporte y afirmó que la medida no afectará el acceso a salud ni educación.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó el alcance de la indicación ingresada al proyecto de Ley de Expulsiones, luego de la polémica generada por la posibilidad de que hospitales y colegios reporten a migrantes irregulares.

En conversación con el programa Estado Nacional, la autoridad aseguró que “en ningún caso existe una obligación de reportar o denunciar”.

“Solo se busca un dato de contacto”

Según explicó Máximo Pavez, la medida apunta únicamente a facilitar procesos de notificación por parte de la autoridad migratoria.

“Jamás en la indicación ha habido una obligación distinta que cuando la autoridad migratoria, para materializar un proceso específico respecto a una persona, requiere un dato de contacto, un teléfono o un correo para entregarle una notificación”, señaló.

Además, sostuvo que el objetivo es permitir que las personas involucradas puedan defenderse y realizar alegaciones dentro de los procedimientos correspondientes.