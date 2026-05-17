Gobierno aclara que hospitales y colegios no deberán denunciar a migrantes irregulares
- Domingo 17 de mayo de 2026
- 15:45 hrs
La autoridad descartó que exista una obligación de reporte y afirmó que la medida no afectará el acceso a salud ni educación.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó el alcance de la indicación ingresada al proyecto de Ley de Expulsiones, luego de la polémica generada por la posibilidad de que hospitales y colegios reporten a migrantes irregulares.
En conversación con el programa Estado Nacional, la autoridad aseguró que “en ningún caso existe una obligación de reportar o denunciar”.
“Solo se busca un dato de contacto”
Según explicó Máximo Pavez, la medida apunta únicamente a facilitar procesos de notificación por parte de la autoridad migratoria.
“Jamás en la indicación ha habido una obligación distinta que cuando la autoridad migratoria, para materializar un proceso específico respecto a una persona, requiere un dato de contacto, un teléfono o un correo para entregarle una notificación”, señaló.
Además, sostuvo que el objetivo es permitir que las personas involucradas puedan defenderse y realizar alegaciones dentro de los procedimientos correspondientes.
Gobierno descarta efectos en salud y educación
El subsecretario también abordó las advertencias realizadas por la ministra de Salud, May Chomali, respecto al eventual temor de pacientes extranjeros de acudir a centros médicos por miedo a ser expulsados.
En ese contexto, afirmó que el Gobierno comparte la preocupación, pero descartó que la norma genere efectos negativos en el acceso a servicios básicos.
“No creemos que se produzca ese efecto”, indicó.
Asimismo, reiteró que la indicación no obliga a hospitales ni establecimientos educacionales a denunciar a personas migrantes en situación irregular.
“Aquí lo que nosotros queremos es tener un dato de contacto para una notificación”, concluyó.