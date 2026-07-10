El aumento de consultas por enfermedades respiratorias mantiene bajo presión las urgencias y camas hospitalarias. Las autoridades entregaron recomendaciones para acudir al centro de atención más adecuado según los síntomas.

El aumento de la circulación de virus respiratorios mantiene bajo presión a la red asistencial del Maule. Frente a este escenario, el Hospital Regional de Talca (HRT) reforzó su Plan de Invierno e hizo un llamado a la comunidad a utilizar correctamente los distintos niveles de atención para evitar la saturación de los servicios de urgencia.

Actualmente, virus como Influenza A, Rinovirus y Virus Respiratorio Sincicial (VRS) han generado un importante incremento en las consultas, hospitalizaciones y requerimientos de camas críticas, especialmente en pacientes pediátricos y adultos mayores.

Camas críticas alcanzan alta ocupación

Las cifras reflejan el complejo escenario que enfrenta la red hospitalaria regional.

Las camas críticas de adultos registran una ocupación del 94,2%, mientras que las camas críticas pediátricas alcanzan un 72,1% de ocupación en la Región del Maule.

Para responder a esta mayor demanda, el Hospital Regional de Talca activó su Plan de Complejización, estrategia que permitió ampliar la capacidad asistencial hasta contar con:

12 camas UCI pediátricas.

30 camas de cuidados intermedios en Pediatría.

36 camas UCI para adultos.

65 camas de cuidados intermedios en Medicina.

A ello se suma el fortalecimiento del programa de Hospitalización Domiciliaria, que actualmente dispone de 120 cupos, permitiendo liberar camas físicas para pacientes que requieren mayor complejidad.