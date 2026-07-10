Hospital Regional de Talca llama a usar adecuadamente la red asistencial por alza de virus respiratorios
- Viernes 10 de julio de 2026
- 14:54 hrs
El aumento de consultas por enfermedades respiratorias mantiene bajo presión las urgencias y camas hospitalarias. Las autoridades entregaron recomendaciones para acudir al centro de atención más adecuado según los síntomas.
El aumento de la circulación de virus respiratorios mantiene bajo presión a la red asistencial del Maule. Frente a este escenario, el Hospital Regional de Talca (HRT) reforzó su Plan de Invierno e hizo un llamado a la comunidad a utilizar correctamente los distintos niveles de atención para evitar la saturación de los servicios de urgencia.
Actualmente, virus como Influenza A, Rinovirus y Virus Respiratorio Sincicial (VRS) han generado un importante incremento en las consultas, hospitalizaciones y requerimientos de camas críticas, especialmente en pacientes pediátricos y adultos mayores.
Camas críticas alcanzan alta ocupación
Las cifras reflejan el complejo escenario que enfrenta la red hospitalaria regional.
Las camas críticas de adultos registran una ocupación del 94,2%, mientras que las camas críticas pediátricas alcanzan un 72,1% de ocupación en la Región del Maule.
Para responder a esta mayor demanda, el Hospital Regional de Talca activó su Plan de Complejización, estrategia que permitió ampliar la capacidad asistencial hasta contar con:
12 camas UCI pediátricas.
30 camas de cuidados intermedios en Pediatría.
36 camas UCI para adultos.
65 camas de cuidados intermedios en Medicina.
A ello se suma el fortalecimiento del programa de Hospitalización Domiciliaria, que actualmente dispone de 120 cupos, permitiendo liberar camas físicas para pacientes que requieren mayor complejidad.
Hospitalizaciones por enfermedades respiratorias aumentan con fuerza
El impacto de la temporada invernal también se refleja en las hospitalizaciones.
Durante este año, las hospitalizaciones por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) aumentaron desde un 16,04% registrado en el mismo período de 2025 hasta un 45,7%, evidenciando un incremento considerable de pacientes que requieren atención hospitalaria.
En paralelo, los egresos hospitalarios por causas respiratorias crecieron un 29,14%, pasando de 1.057 pacientes el año pasado a 1.365 personas durante el período actual
¿Cuándo acudir al SAPU, SAR o a la urgencia del hospital?
Las autoridades reiteraron que utilizar correctamente la red asistencial permite reducir los tiempos de espera y priorizar la atención de los casos más graves.
Se recomienda acudir a un SAPU o SAR cuando existan:
Fiebre persistente.
Dolor de garganta intenso.
Tos que no mejora.
Dificultad respiratoria leve.
Malestar general que requiere evaluación médica.
En cambio, la urgencia hospitalaria debe reservarse para situaciones como:
Dificultad respiratoria severa.
Coloración azulada de labios o piel.
Convulsiones.
Compromiso de conciencia.
Dolor torácico intenso.
Descompensación de enfermedades crónicas.
Lactantes o niños con signos de gravedad.
Tiempos de espera siguen siendo un desafío
Otro de los aspectos que preocupa a las autoridades son los tiempos de espera para consultas y procedimientos.
Actualmente, en la Región del Maule las consultas nuevas de especialidad presentan un tiempo promedio de espera de 103 días.
Para enfrentar esta situación, el Servicio de Salud Maule implementó un plan financiado junto al Gobierno Regional, con una inversión histórica de 11 mil millones de pesos, destinada a resolver más de 15 mil cirugías y 32 mil consultas de especialidad.
En paralelo, el Plan de Alerta Oncológica permitió resolver el 95% de las prestaciones priorizadas, completando 1.798 atenciones entre pacientes GES y No GES.
Cerca de dos mil pacientes no pueden ser ubicados
Las autoridades también advirtieron que uno de los principales obstáculos para disminuir las listas de espera es la imposibilidad de contactar a numerosos pacientes.
Actualmente, cerca de 2.000 personas no han podido ser ubicadas debido a que mantienen teléfonos o direcciones desactualizadas en el sistema de salud.
Por ello, el Servicio de Salud Maule llamó a la comunidad a actualizar sus datos de contacto, ya que esta información resulta fundamental para asignar oportunamente consultas, exámenes, cirugías y tratamientos.
Llamado a la prevención
Desde el Hospital Regional de Talca insistieron en reforzar las medidas preventivas para disminuir la propagación de los virus respiratorios.
Entre ellas destacan el lavado frecuente de manos, mantener los espacios ventilados, utilizar mascarilla cuando existan síntomas respiratorios y acudir a vacunarse contra la influenza y el COVID-19 si se pertenece a los grupos objetivos.
Las autoridades recalcaron que un uso responsable de la red asistencial permitirá enfrentar de mejor manera el período de mayor circulación viral del invierno y asegurar atención oportuna para quienes presentan cuadros de mayor gravedad.