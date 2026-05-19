Prisión preventiva para profesor que vendía droga en colegio

El fiscal adjunto de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, Gabriel Meza, informó de diligencias investigativas en este sector de la región, concretando la detención de un hombre que era buscado desde el 4 de mayo, luego de protagonizar una persecución policial en el sector de Pueblo de Indios.

Según los antecedentes expuestos, el imputado conducía una camioneta que mantenía encargo vigente por robo y utilizaba placas patentes falsas. Al intentar ser fiscalizado por funcionarios de Carabineros, se dio a la fuga, iniciándose una persecución por distintos sectores de la comuna. Posteriormente, abandonó el vehículo y escapó hacia los cerros del sector.

En el procedimiento, Carabineros logró detener a la copiloto del vehículo, una mujer embarazada y, al revisar la camioneta, encontraron 647 gramos de marihuana, además de diversos elementos asociados a la comercialización de drogas.

Prisión preventiva

A raíz de estos hechos, el tribunal despachó una orden de detención en contra del sujeto, la que fue ejecutada por funcionarios de la SIP de la Sexta Comisaría de Carabineros, quienes realizaron diversas diligencias investigativas para ubicarlo.

El imputado fue finalmente detenido al interior de un establecimiento educacional rural de la comuna, lugar donde se desempeñaba como profesor de educación básica y, se encontraba realizando clases al momento del operativo.

Tras ser puesto a disposición del tribunal, se determinó que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, decretando la medida cautelar de prisión preventiva y fijando un plazo de investigación de 90 días.