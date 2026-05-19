Masivo operativo: Maquinarias entran al río Loncomilla por búsqueda de concejala María Ignacia González

La Brigada de Homicidios y el Fiscal Regional, Julio Contardo, lideran intensos trabajos con maquinaria pesada en el sector La Balsa.

Máxima expectación se vive en la Región del Maule en torno a la investigación por la presunta desgracia de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, quien se encuentra desaparecida desde el invierno de 2025. A primera hora de este martes 19 de mayo, se reactivaron con fuerza las labores de rastreo en el río Loncomilla, específicamente en el sector rural de La Balsa, un punto que originalmente no había arrojado resultados positivos pero que hoy es el epicentro de un masivo despliegue policial y judicial.

Fiscal Regional lidera operativo con maquinaria pesada

De acuerdo con antecedentes recopilados en terreno por el equipo de Sin Editar Noticias, los trabajos se han desarrollado de manera ininterrumpida durante toda la jornada. La gravedad del procedimiento quedó de manifiesto tras confirmarse la presencia en el lugar del propio Fiscal Regional del Maule, Julio Contardo, quien encabeza las diligencias junto a los detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

En el sector de La Balsa se encuentra operando maquinaria pesada bajo un estricto resguardo de la Policía de Investigaciones. Fuentes ligadas al caso adelantaron de manera exclusiva que durante las próximas horas podrían existir resultados positivos respecto a los peritajes en curso.

Tecnología de punta para detectar el automóvil

Según informó Radio FM Más de Talca, medio asociado a Diario Talca, la estrategia de esta nueva fase de búsqueda cambió de manera radical. El objetivo actual es agotar de forma definitiva los denominados «puntos de interés» dentro y en las cercanías del río Loncomilla.

Versiones extraoficiales apuntan a que estos puntos clave fueron identificados gracias al uso de equipos tecnológicos de alta precisión para detectar metales. La finalidad de este despliegue técnico es dar con el paradero del vehículo de la concejala de Villa Alegre.

Cabe recordar que la autoridad comunal fue vista por última vez a bordo de su automóvil personal, el cual, según las hipótesis vigentes, se habría desplazado presuntamente en dirección al caudal del río antes de que se perdiera de forma total su rastro.