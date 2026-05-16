Influencer mexicano que recorre Latinoamérica sufrió robo en Chile: adolescente fue detenido

Captura de redes sociales.

La víctima estacionó su vehículo en la Caleta Portales de Valparaíso, donde desconocidos reventaron los vidrios y robaron sus equipos de trabajo.

Patricio Ramírez es un influencer y fotógrafo que inició un viaje por Latinoamérica hace dos años, pasando por países como Guatemala, El Salvador y Panamá. Sin embargo, al momento de visitar Chile sufrió el robo de sus equipos de grabación. En la ciudad de Valparaíso, el joven se estacionó el vehículo en Caleta Portales y lo dejó solo por 20 minutos, tiempo en el que le reventaron las ventanas del auto y se llevaron todo lo que había del interior.