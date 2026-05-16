Influencer mexicano que recorre Latinoamérica sufrió robo en Chile: adolescente fue detenido
- Sábado 16 de mayo de 2026
- 17:37 hrs
Captura de redes sociales.
La víctima estacionó su vehículo en la Caleta Portales de Valparaíso, donde desconocidos reventaron los vidrios y robaron sus equipos de trabajo.
Patricio Ramírez es un influencer y fotógrafo que inició un viaje por Latinoamérica hace dos años, pasando por países como Guatemala, El Salvador y Panamá. Sin embargo, al momento de visitar Chile sufrió el robo de sus equipos de grabación.
En la ciudad de Valparaíso, el joven se estacionó el vehículo en Caleta Portales y lo dejó solo por 20 minutos, tiempo en el que le reventaron las ventanas del auto y se llevaron todo lo que había del interior.
"Es devastador cuando uno se da cuenta que ya tus cosas no están, toda tu historia, todo lo que estuviste trabajando mucho tiempo, eso duele. Son cosas que no se recuperan", expresó el influencer en entrevista con Mega.
En ese sentido, durante la tarde de este sábado Carabineros informó la detención de un adolescente de 16 años involucrado en el suceso, logrando recuperar dos discos duros con información personal.
El joven sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público. Mientras tanto, Ramírez hizo un llamado a través de redes sociales para recuperar sus herramientas de trabajo.