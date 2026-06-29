Prisión preventiva para dos haitianos acusados de ingresar niños ilegalmente a Chile
- Lunes 29 de junio de 2026
- 17:46 hrs
La Fiscalía los investiga por tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos. Según la indagatoria, cobraban hasta $3 millones por facilitar el ingreso irregular de menores haitianos.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, informó este lunes la detención y formalización de dos ciudadanos haitianos investigados por integrar una organización dedicada al tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos, cuya principal actividad consistía en facilitar el ingreso irregular de niños haitianos a Chile.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por las autoridades, ambos imputados quedaron en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.
Investigación apunta al ingreso irregular de menores
El caso se originó a partir de una investigación iniciada en 2024, que permitió establecer la existencia de una estructura criminal que trasladaba a menores de edad desde Haití hacia Chile.
Según explicó el ministro Martín Arrau, la banda operaba en la zona norte del país y aprovechaba la necesidad de reunificación familiar de los padres y familiares de los niños.
"Se formalizaron dos ciudadanos haitianos investigados por tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos, en una causa donde se indaga el cobro de altas sumas de dinero para facilitar el ingreso de niños desde Haití", señaló la autoridad.
Cobraban hasta $3 millones por cada menor
La investigación estableció que los imputados utilizaban agencias de turismo para organizar los traslados y posteriormente facilitaban el ingreso de los menores por pasos no habilitados.
Por cada viaje cobraban alrededor de $3 millones, dinero pagado por los familiares de los niños.
De acuerdo con la Fiscalía, las ganancias obtenidas mediante esta actividad ilícita alcanzarían los $800 millones.
Imputados quedaron en prisión preventiva
Los dos detenidos son ciudadanos haitianos, mayores de edad y con situación migratoria regular en Chile.
Tras ser formalizados por los delitos de tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúan las diligencias para determinar el alcance de la organización y la eventual participación de otras personas.