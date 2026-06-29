La Fiscalía los investiga por tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos. Según la indagatoria, cobraban hasta $3 millones por facilitar el ingreso irregular de menores haitianos.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, informó este lunes la detención y formalización de dos ciudadanos haitianos investigados por integrar una organización dedicada al tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos, cuya principal actividad consistía en facilitar el ingreso irregular de niños haitianos a Chile.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por las autoridades, ambos imputados quedaron en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

Investigación apunta al ingreso irregular de menores

El caso se originó a partir de una investigación iniciada en 2024, que permitió establecer la existencia de una estructura criminal que trasladaba a menores de edad desde Haití hacia Chile.

Según explicó el ministro Martín Arrau, la banda operaba en la zona norte del país y aprovechaba la necesidad de reunificación familiar de los padres y familiares de los niños.

"Se formalizaron dos ciudadanos haitianos investigados por tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos, en una causa donde se indaga el cobro de altas sumas de dinero para facilitar el ingreso de niños desde Haití", señaló la autoridad.