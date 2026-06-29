Guardia fue baleado en la cabeza tras frustrar robo en Concepción: atacante continúa prófugo
- Lunes 29 de junio de 2026
- 11:37 hrs
El trabajador de una tienda Fashion's Park recibió un disparo luego de enfrentar a un delincuente que regresó armado al local. La PDI mantiene diligencias para dar con su paradero.
Un guardia de seguridad resultó gravemente herido luego de recibir un disparo en la cabeza tras intentar impedir un robo en una tienda del centro de Concepción. El atacante, que había sido expulsado previamente del recinto, regresó armado y abrió fuego contra el trabajador antes de escapar.
La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía desarrollan intensas diligencias para identificar y detener al responsable, quien permanece prófugo.
Delincuente regresó armado tras ser expulsado
El hecho ocurrió la tarde del sábado en una sucursal de Fashion's Park, donde trabajadores sorprendieron a un hombre intentando sustraer diversas especies.
De acuerdo con los antecedentes policiales, los guardias lograron sacar al individuo del local. Sin embargo, minutos más tarde regresó portando un arma de fuego y atacó directamente al guardia que había intervenido para expulsarlo.
El teniente coronel Jordan Escobar, de la Primera Comisaría de Concepción, confirmó que el sujeto volvió al establecimiento y disparó contra el trabajador.
Víctima permanece hospitalizada
El comisario Cristóbal Ramírez, de la Brigada de Homicidios de la PDI, explicó que el atacante efectuó un disparo directo al rostro de la víctima antes de huir.
El guardia, de 35 años, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece internado.
Pese a la gravedad de las lesiones, las autoridades informaron que se encuentra estable y fuera de riesgo vital.
PDI busca al autor del ataque
La investigación quedó en manos de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI, que analiza registros de cámaras de seguridad y otras evidencias para establecer la identidad y ubicación del autor del ataque.
En paralelo, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, calificó lo ocurrido como una "muy mala noticia" e hizo un llamado a esclarecer el caso y detener al responsable.
Hasta ahora, el autor del disparo continúa prófugo, mientras las policías mantienen operativos para lograr su captura.