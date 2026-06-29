El trabajador de una tienda Fashion's Park recibió un disparo luego de enfrentar a un delincuente que regresó armado al local. La PDI mantiene diligencias para dar con su paradero.

Un guardia de seguridad resultó gravemente herido luego de recibir un disparo en la cabeza tras intentar impedir un robo en una tienda del centro de Concepción. El atacante, que había sido expulsado previamente del recinto, regresó armado y abrió fuego contra el trabajador antes de escapar.

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía desarrollan intensas diligencias para identificar y detener al responsable, quien permanece prófugo.

Delincuente regresó armado tras ser expulsado

El hecho ocurrió la tarde del sábado en una sucursal de Fashion's Park, donde trabajadores sorprendieron a un hombre intentando sustraer diversas especies.

De acuerdo con los antecedentes policiales, los guardias lograron sacar al individuo del local. Sin embargo, minutos más tarde regresó portando un arma de fuego y atacó directamente al guardia que había intervenido para expulsarlo.

El teniente coronel Jordan Escobar, de la Primera Comisaría de Concepción, confirmó que el sujeto volvió al establecimiento y disparó contra el trabajador.