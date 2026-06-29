El organismo denunció que un funcionario habría cometido los hechos durante la detención de una mujer en mayo. La Fiscalía quedó a cargo de investigar las acusaciones.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por el presunto delito de tortura con connotación sexual en contra de un funcionario de Carabineros, a raíz de un procedimiento policial ocurrido el pasado 11 de mayo en la ciudad de Copiapó, región de Atacama.

La acción judicial fue ingresada el 23 de junio y se basa en la denuncia de una mujer que fue detenida en el contexto de un procedimiento por violencia intrafamiliar y posteriormente trasladada al Hospital Regional de Copiapó para la constatación de lesiones.

La denuncia presentada por el INDH

Según explicó el abogado regional del INDH, Jorge Puelles, la querella sostiene que el funcionario policial condujo a la mujer hasta una sala contigua al servicio de urgencia, donde le habría solicitado que se desvistiera con el argumento de realizar la constatación de lesiones.

De acuerdo con el relato contenido en la acción judicial, la mujer manifestó que no quería hacerlo debido a la vergüenza y al estado emocional en que se encontraba tras su detención.

Pese a ello, la querella afirma que el funcionario habría cerrado las cortinas del recinto, utilizado un teléfono celular presuntamente de uso personal para tomar fotografías y efectuado palpaciones en distintas partes del cuerpo de la denunciante, incluyendo sus pechos.