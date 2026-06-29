INDH presenta querella contra carabinero por presunta tortura con connotación sexual en Copiapó
- Lunes 29 de junio de 2026
- 18:45 hrs
El organismo denunció que un funcionario habría cometido los hechos durante la detención de una mujer en mayo. La Fiscalía quedó a cargo de investigar las acusaciones.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por el presunto delito de tortura con connotación sexual en contra de un funcionario de Carabineros, a raíz de un procedimiento policial ocurrido el pasado 11 de mayo en la ciudad de Copiapó, región de Atacama.
La acción judicial fue ingresada el 23 de junio y se basa en la denuncia de una mujer que fue detenida en el contexto de un procedimiento por violencia intrafamiliar y posteriormente trasladada al Hospital Regional de Copiapó para la constatación de lesiones.
La denuncia presentada por el INDH
Según explicó el abogado regional del INDH, Jorge Puelles, la querella sostiene que el funcionario policial condujo a la mujer hasta una sala contigua al servicio de urgencia, donde le habría solicitado que se desvistiera con el argumento de realizar la constatación de lesiones.
De acuerdo con el relato contenido en la acción judicial, la mujer manifestó que no quería hacerlo debido a la vergüenza y al estado emocional en que se encontraba tras su detención.
Pese a ello, la querella afirma que el funcionario habría cerrado las cortinas del recinto, utilizado un teléfono celular presuntamente de uso personal para tomar fotografías y efectuado palpaciones en distintas partes del cuerpo de la denunciante, incluyendo sus pechos.
Acusan que el contacto continuó tras la detención
El INDH también expuso en la querella que, una vez finalizado el procedimiento médico y trasladada la mujer a la Segunda Comisaría de Copiapó, el funcionario habría obtenido su número telefónico utilizando la información recopilada durante el procedimiento policial.
Siempre según la denuncia, posteriormente la habría contactado en reiteradas ocasiones para invitarla a reunirse fuera del ámbito institucional, ofreciéndole ayuda y protección antes de proponer encuentros de carácter personal.
Querella invoca el delito de tortura con connotación sexual
El organismo sostiene que los hechos denunciados podrían constituir el delito de tortura con connotación sexual, previsto en el artículo 150 A del Código Penal, además de vulnerar obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile en materia de prevención de la tortura y violencia contra las mujeres.
El abogado Jorge Puelles indicó que el INDH espera que la investigación permita esclarecer lo ocurrido y que, en caso de acreditarse los hechos, se determinen las responsabilidades penales correspondientes.
Investigación está en desarrollo
Hasta ahora, los antecedentes corresponden a la denuncia contenida en la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Será la investigación que lleve adelante el Ministerio Público la que deberá determinar la veracidad de las acusaciones y establecer si existen responsabilidades penales por parte del funcionario involucrado.