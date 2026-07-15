Cecilia Gutiérrez aseguró que el actor enfrenta un complejo cuadro de salud que afectó su movilidad. Además, sostuvo que vive un difícil momento personal por la escasa cercanía de algunos amigos y colegas.

Preocupación generó la información entregada por la periodista Cecilia Gutiérrez sobre el estado de salud del actor Willy Semler, quien, según relató, enfrenta una compleja enfermedad autoinmune que habría afectado seriamente su movilidad y lo mantuvo hospitalizado durante un tiempo.

La información fue dada a conocer en un reciente episodio del podcast Miss Bombastic, donde la comunicadora señaló que los antecedentes fueron entregados por la actual pareja del reconocido intérprete.

Aseguran que enfrenta una enfermedad autoinmune

Según explicó Cecilia Gutiérrez, Willy Semler se encuentra radicado desde hace un tiempo en Puerto Varas, donde impulsa la fundación El Faro, enfocada en el trabajo con niños y adolescentes.

Respecto de su estado de salud, indicó que el actor "está pasando por una situación de salud súper complicada" y que incluso permaneció hospitalizado.

Además, sostuvo que la enfermedad autoinmune que padece actualmente lo mantiene en silla de ruedas.

"Tiene dormido desde la rodilla hacia abajo y los brazos también, por lo que está bien complicado de salud", comentó la periodista.

"Se ha sentido un poco abandonado"

Más allá del complejo diagnóstico, Gutiérrez aseguró que uno de los aspectos que más ha afectado emocionalmente al actor es la falta de contacto de algunos amigos y colegas.

De acuerdo con el relato de la pareja de Semler, muchas personas cercanas no se habrían comunicado para conocer su estado de salud durante este proceso.

"Se ha sentido un poco abandonado por los colegas actores y amigos que durante mucho tiempo tuvo", afirmó la periodista.