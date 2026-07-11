"La vida me cambió para siempre": la emotiva reflexión de Millaray Viera sobre su enfermedad
- Sábado 11 de julio de 2026
- 10:42 hrs
La conductora de televisión habló del difícil proceso que vivió tras ser diagnosticada con hipertiroidismo de Graves y agradeció el apoyo recibido durante su recuperación.
A casi un año de enfrentar una de las etapas más complejas de su vida, Millaray Viera compartió una profunda reflexión sobre el diagnóstico de hipertiroidismo de Graves, enfermedad autoinmune que la obligó a ser hospitalizada y a detener por completo sus actividades durante 2025.
A través de sus redes sociales, la conductora de televisión recordó el difícil proceso que vivió y aseguró que esta experiencia transformó su forma de enfrentar la vida.
"La vida me cambió para siempre"
Fue en septiembre del año pasado cuando Millaray Viera dio a conocer que padecía hipertiroidismo de Graves, enfermedad que derivó en una tormenta tiroidea, una complicación médica que requirió hospitalización y un largo período de recuperación.
Ahora, con mayor distancia de ese episodio, la comunicadora compartió un emotivo mensaje con sus seguidores.
"Hace casi un año me internaron. No, hace un año ya estaba muy enferma, pero no lo sabía. Y la vida me cambió para siempre, porque así es la vida, nos puede cambiar de un momento a otro", expresó.
Un año marcado por el aprendizaje
Millaray reconoció que los últimos meses estuvieron llenos de desafíos físicos y emocionales, aunque también le permitieron replantearse distintos aspectos de su vida.
"Ha sido un año muy difícil, que me costó varios meses volver a la normalidad. Si bien ha sido durísimo en muchos aspectos, como físicos y emocionales, me trajo un filtro también respecto a quiénes están realmente al lado tuyo", señaló.
La animadora agregó que, pese a las dificultades, hoy mira ese período con otra perspectiva.
"De verdad siento que ha sido un año positivo en muchos aspectos", afirmó.
Agradeció el apoyo recibido
En su publicación, Millaray Viera también quiso agradecer las muestras de cariño que recibió desde que hizo público su diagnóstico.
"Estoy tan agradecida del amor que recibí este año, sobre todo de estar viva, de estar bien, de estar cerca de las personas que amo, de haber vuelto a trabajar, de poder disfrutar de la vida, de haber vuelto a mí, a preocuparme por lo que me hace bien y lo que no tanto", escribió.
Un mensaje para quienes viven con la misma enfermedad
Finalmente, la conductora dedicó unas palabras a las personas que también enfrentan el hipertiroidismo de Graves, destacando el apoyo que recibió de pacientes que atravesaban una situación similar.
"Les debo mucho a las que me escribieron desde el primer momento. Me enseñaron tanto respecto a esta enfermedad que yo ni siquiera sabía que existía. Si hay alguien que está entrando en esto y necesita apoyo, aquí estoy", concluyó.
Con su testimonio, Millaray Viera volvió a poner sobre la mesa la importancia de visibilizar las enfermedades autoinmunes y de acompañar a quienes enfrentan diagnósticos que pueden cambiar la vida de un momento a otro.