La conductora de televisión habló del difícil proceso que vivió tras ser diagnosticada con hipertiroidismo de Graves y agradeció el apoyo recibido durante su recuperación.

A casi un año de enfrentar una de las etapas más complejas de su vida, Millaray Viera compartió una profunda reflexión sobre el diagnóstico de hipertiroidismo de Graves, enfermedad autoinmune que la obligó a ser hospitalizada y a detener por completo sus actividades durante 2025.

A través de sus redes sociales, la conductora de televisión recordó el difícil proceso que vivió y aseguró que esta experiencia transformó su forma de enfrentar la vida.

"La vida me cambió para siempre"

Fue en septiembre del año pasado cuando Millaray Viera dio a conocer que padecía hipertiroidismo de Graves, enfermedad que derivó en una tormenta tiroidea, una complicación médica que requirió hospitalización y un largo período de recuperación.

Ahora, con mayor distancia de ese episodio, la comunicadora compartió un emotivo mensaje con sus seguidores.

"Hace casi un año me internaron. No, hace un año ya estaba muy enferma, pero no lo sabía. Y la vida me cambió para siempre, porque así es la vida, nos puede cambiar de un momento a otro", expresó.

Un año marcado por el aprendizaje

Millaray reconoció que los últimos meses estuvieron llenos de desafíos físicos y emocionales, aunque también le permitieron replantearse distintos aspectos de su vida.

"Ha sido un año muy difícil, que me costó varios meses volver a la normalidad. Si bien ha sido durísimo en muchos aspectos, como físicos y emocionales, me trajo un filtro también respecto a quiénes están realmente al lado tuyo", señaló.

La animadora agregó que, pese a las dificultades, hoy mira ese período con otra perspectiva.

"De verdad siento que ha sido un año positivo en muchos aspectos", afirmó.