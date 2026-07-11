La artista aseguró que el Tribunal de Garantía y la Corte de Apelaciones ratificaron el sobreseimiento definitivo del caso, poniendo fin al proceso judicial.

Karen Paola anunció que la disputa judicial que mantenía con el cirujano Pedro Vidal llegó a su fin, luego de que la justicia decretara el sobreseimiento definitivo de la querella presentada en su contra por el delito de injurias.

La cantante compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde afirmó que la resolución fue confirmada tanto por un Tribunal de Garantía como por la Corte de Apelaciones de Santiago, asegurando que el caso quedó cerrado de manera definitiva.

¿Por qué el doctor Pedro Vidal presentó una querella contra Karen Paola?

El conflicto comenzó en 2025, cuando Karen Bejarano —nombre real de la artista— relató públicamente la mala experiencia que vivió tras someterse a una cirugía de mamas con el doctor Pedro Vidal.

En ese momento, la exintegrante de Mekano calificó el procedimiento como una "historia de terror" y realizó un llamado público a no atenderse con el profesional.

Tras esas declaraciones, el médico presentó una querella por injurias graves, solicitando una pena que iba desde 61 hasta 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, además de una multa de entre 6 y 10 UTM.