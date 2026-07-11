Justicia cierra querella contra Karen Paola por sus dichos sobre el doctor Pedro Vidal
- Sábado 11 de julio de 2026
- 15:50 hrs
La artista aseguró que el Tribunal de Garantía y la Corte de Apelaciones ratificaron el sobreseimiento definitivo del caso, poniendo fin al proceso judicial.
Karen Paola anunció que la disputa judicial que mantenía con el cirujano Pedro Vidal llegó a su fin, luego de que la justicia decretara el sobreseimiento definitivo de la querella presentada en su contra por el delito de injurias.
La cantante compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde afirmó que la resolución fue confirmada tanto por un Tribunal de Garantía como por la Corte de Apelaciones de Santiago, asegurando que el caso quedó cerrado de manera definitiva.
¿Por qué el doctor Pedro Vidal presentó una querella contra Karen Paola?
El conflicto comenzó en 2025, cuando Karen Bejarano —nombre real de la artista— relató públicamente la mala experiencia que vivió tras someterse a una cirugía de mamas con el doctor Pedro Vidal.
En ese momento, la exintegrante de Mekano calificó el procedimiento como una "historia de terror" y realizó un llamado público a no atenderse con el profesional.
Tras esas declaraciones, el médico presentó una querella por injurias graves, solicitando una pena que iba desde 61 hasta 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, además de una multa de entre 6 y 10 UTM.
Karen Paola: "Siempre confié en la verdad"
En su reciente publicación, Karen Paola recordó lo complejo que fue enfrentar el proceso judicial.
"Me vi expuesta públicamente por una querella por supuestas injurias que interpuso contra mí el doctor Pedro Vidal. Todo esto, simplemente por haber tenido la valentía de alzar la voz y relatar un episodio personal, una vivencia traumática que me tocó vivir", escribió.
La cantante reconoció que durante el desarrollo de la causa sintió "mucha impotencia", aunque aseguró que nunca perdió la confianza en el resultado.
"Siempre confié en la verdad. Por eso hoy felizmente les puedo contar que se dictó el sobreseimiento definitivo de esta causa. La justicia determinó de forma clara que los hechos que yo conté no son un delito. Comunicar lo que vivimos, visibilizar traumas y sanar en voz alta jamás debería ser castigado", expresó.
La causa quedó cerrada
Según explicó la artista, el sobreseimiento definitivo fue ratificado por la justicia, por lo que sostuvo que el proceso judicial concluyó de manera definitiva.
Con ello, se pone fin a una controversia que se extendió por más de un año y que surgió tras las declaraciones que realizó sobre la intervención quirúrgica a la que se sometió en 2025.
La resolución marca el cierre de uno de los episodios judiciales más comentados en torno a la cantante durante el último tiempo, quien aseguró que continuará utilizando su experiencia para apoyar a otras personas que hayan vivido situaciones similares.