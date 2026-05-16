Rechazan recurso de amparo de Joaquín Lavín León: exdiputado seguirá en prisión preventiva

El exparlamentario y esposo de la exalcaldesa Cathy Barriga está siendo investigado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil.

Esto significa que el exparlamentario seguirá cumpliendo prisión preventiva en el Anexo Capitán Yaber, en el marco de una investigación por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil.

El exdiputado Joaquín Lavín León , hijo del economista y exministro Joaquín Lavín, sufrió un duro revés judicial luego de que la Corte de Apelaciones rechazara el recurso de amparo presentado por su defensa.

La decisión de la justicia se debe a que la acción ingresada por la defensa de Lavín León no era la vía jurídica adecuada para revertir la resolución del juez Daniel Urrutia.

En este sentido, la Corte de Apelaciones aclaró que para el caso específico del exdiputado, lo correcto era que se presentara un recurso de apelación y no uno de amparo.

El exparlamentario y esposo de la exalcaldesa Cathy Barriga -también investigada por casos de corrupción-, debe permanecer por 90 días en prisión preventiva, mientras se investigan las acusaciones en su contra.

Cabe recordar que la justicia acusa a Lavín León de presuntamente haber presentado al Congreso Nacional y al Servel cerca de 200 boletas ideológicamente falsas, que habrían provocado un perjuicio fiscal de más de 100 millones de pesos entre 2015 y 2024.