Villa Alegre: Nueva jornada de diligencias en el río Loncomilla se desarrolla bajo estricto hermetismo

Maquinaria pesada y equipos de la PDI mantienen cercado el sector La Balsa.

La incertidumbre y la expectación policial se trasladaron por tercer día consecutivo a las riberas del río Loncomilla, en la Región del Maule. Bajo extremas condiciones de bajas temperaturas en el valle central, este miércoles 20 de mayo se desarrolla la tercera jornada consecutiva de intensas diligencias en el sector de La Balsa El Peumo, en la comuna de Villa Alegre.

En el epicentro de las operaciones trabaja un contingente multidisciplinario compuesto por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), operadores de maquinaria pesada del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y peritos coordinados por el Ministerio Público, todos abocados a resolver el caso por la presunta desgracia de la concejala María Ignacia González.

Rumores de hallazgos y silencio de la Fiscalía

La jornada de este miércoles está marcada por el hermetismo judicial. Durante las últimas horas del martes, diversos trascendidos de prensa apuntaron al presunto hallazgo de objetos y piezas que estarían directamente relacionadas con un automóvil.

Pese al fuerte impacto de estas versiones, no existe un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía del Maule que ratifique o desmienta si los elementos encontrados pertenecen al vehículo a bordo del cual se vio por última vez a la autoridad comunal antes de desaparecer en el invierno de 2025.

Perímetro bloqueado y expectación de "Verdad y Justicia"

Para resguardar la validez científica de las evidencias y evitar la alteración del sitio del suceso, las fuerzas policiales mantienen un férreo bloqueo de conectividad en toda la zona periférica al río Loncomilla.