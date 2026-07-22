PDI detuvo a tres sujetos por violento asalto con armas blancas en Curicó

El ataque ocurrió en abril de 2025 en el sector Santa Fe, donde cinco individuos agredieron a dos personas con golpes y armas cortopunzantes, dejando a una de las víctimas con lesiones graves.

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI detuvieron a tres hombres acusados de participar en un violento asalto registrado en abril de 2025 en el sector Santa Fe de Curicó.

El hecho se originó cuando cinco sujetos interceptaron a dos personas en la vía pública. Durante el atraco, las víctimas sufrieron agresiones con golpes de pies y puños, además de ataques con armas cortopunzantes.

Producto de la violencia empleada, uno de los afectados resultó con lesiones de gravedad. Tras concretar la agresión, los delincuentes robaron diversas especies y huyeron del lugar.

Identificación de los atacantes

El trabajo investigativo desplegado en el sitio del suceso y el análisis de los antecedentes permitieron a los detectives establecer la identidad de los cinco presuntos autores del delito.

La policía civil entregó los resultados de las diligencias a la Fiscalía Local de Curicó, entidad que gestionó las respectivas órdenes de captura ante el Juzgado de Garantía.

En cumplimiento de las resoluciones judiciales, la BIRO concretó la aprehensión de tres de los cinco imputados. Los detenidos fueron puestos a disposición del tribunal para su correspondiente control de detención.