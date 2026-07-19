El vehículo fue encontrado dos días después de la desaparición en el estero Omulgo, en la Región del Maule. La PDI realiza las diligencias para confirmar la identidad de la víctima e investigar las circunstancias del hecho.

Tras dos días de intensa búsqueda, durante la tarde de este domingo fue encontrada la camioneta en la que se desplazaba un trabajador que había desaparecido el pasado 18 de julio, luego de ser presuntamente arrastrado por las aguas del estero Omulgo, en la comuna de Curepto, Región del Maule.

Según los antecedentes entregados por las autoridades, el hombre intentó cruzar el estero durante la noche, cuando las fuertes lluvias provocadas por el sistema frontal incrementaron considerablemente el caudal. El vehículo fue encontrado sumergido con un cuerpo en su interior.

Seremi confirma el hallazgo

El seremi de Gobierno del Maule, Hans Heyer, confirmó el hallazgo del vehículo y señaló que ahora corresponde realizar las pericias para confirmar oficialmente la identidad de la víctima.

"Efectivamente hemos encontrado la camioneta, con el cuerpo en su interior. Ahora viene el peritaje de la Policía de Investigaciones para confirmar su identidad", indicó.

La autoridad agregó que el vehículo fue ubicado a unos 200 metros del lugar donde se perdió la señal del GPS.

Complejas condiciones dificultaron la búsqueda

Hans Heyer explicó que las labores de rastreo estuvieron marcadas por las difíciles condiciones que dejó el sistema frontal.

Entre los principales obstáculos mencionó la turbiedad del agua, las intensas lluvias registradas durante los primeros días, la abundante vegetación presente en el cauce y la posición en que quedó sumergida la camioneta.

Pese a ello, destacó el trabajo coordinado entre los distintos organismos de emergencia, lo que permitió localizar el vehículo y a la víctima.

"Hoy ya podemos tener, dentro de la mala noticia, la tranquilidad de haber encontrado a esta persona", expresó.