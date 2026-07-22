Detienen a hombre por homicidio y amputación de oreja a víctima en Hualañé

El presunto autor confesó el crimen a sus padres y les entregó el arma junto con la parte cercenada del fallecido. La madre del imputado fue clave para guiar a Carabineros hasta el sitio del suceso.

Un hombre de 58 años fue asesinado con un arma blanca este martes en el sector Barba Rubia de la comuna de Hualañé, en la Región del Maule. El presunto autor, de 35 años, fue detenido tras confesar a su familia que apuñaló y mutiló a la víctima.

El crimen ocurrió al interior de una vivienda particular ubicada en el kilómetro 10 de la Ruta J-70I. De acuerdo con información de Radio Bío Bío, ambos hombres compartían en el inmueble cuando iniciaron una discusión que derivó en el ataque fatal.

El subprefecto Erik Cáceres Martínez, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Curicó, detalló que tras cometer el ilícito, el agresor huyó hacia el domicilio de sus progenitores. En ese lugar relató lo sucedido, "entregando el arma con la cual efectuó las lesiones letales y el pabellón auricular".

Ante la confesión, los familiares alertaron inmediatamente a Carabineros. La madre del imputado cumplió un rol fundamental en el procedimiento policial, pues se encargó de guiar a los uniformados hasta la propiedad donde se encontraba el cadáver.

Diligencias investigativas

La Fiscalía encomendó el trabajo científico del sitio del suceso a peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) y a la BH de la PDI.

Durante el reconocimiento externo policial, los detectives confirmaron la gravedad del ataque. Cáceres precisó que “la víctima presentaba múltiples heridas cortopenetrantes y cortantes y amputación del pabellón auricular derecho”.

El Ministerio Público informó que el tribunal accedió a ampliar la detención del acusado hasta este jueves 23 de julio. La determinación permitirá sumar nuevos peritajes a la carpeta investigativa, incluyendo los resultados de la autopsia, para proceder con la formalización de cargos.