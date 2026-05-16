Estas comunas de Chile tendrán rebaja de $100 en combustible para este sábado 16

Captura.

Para acceder al beneficio, solo hay que cargar bencina en cualquiera estación de Copec ubicada en las comunas seleccionadas.

La compañía Copec anunció una nueva jornada de descuentos en combustible para este sábado 16 de mayo, que se realizará en ciertas comunas seleccionadas de todo el país. Dicho beneficio, consiste en que los y las automovilistas podrán acceder a una rebaja de $100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.