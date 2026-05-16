Estas comunas de Chile tendrán rebaja de $100 en combustible para este sábado 16
- Sábado 16 de mayo de 2026
- 17:12 hrs
Captura.
Para acceder al beneficio, solo hay que cargar bencina en cualquiera estación de Copec ubicada en las comunas seleccionadas.
La compañía Copec anunció una nueva jornada de descuentos en combustible para este sábado 16 de mayo, que se realizará en ciertas comunas seleccionadas de todo el país.
Dicho beneficio, consiste en que los y las automovilistas podrán acceder a una rebaja de $100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.
De acuerdo a la empresa, para canjear este descuento, solamente hay que cargar bencina en las estaciones ubicadas en las comunas beneficiadas y la oferta será aplicada de manera automática con cualquier medio de pago.
Comunas con bencina rebajada
En este sentido, Copec anunció que para este sábado 16 de mayo, las comunas beneficiadas son las siguientes:
|Zona Norte
|Zona Centro
|Zona Sur
|Chañaral
|Lampa
|Chillán
|Ovalle
|Independencia
|Lebu
|Lo Barnechea
|Lautaro
|La Cisterna
|Panguipulli
|La Pintana
|Puerto Montt
|San Ramón
|Olivar
|Linares
No es la primera vez que la compañía realiza campañas de este tipo, ya que a principios de este año lanzó temporalmente "La Hora Copec", donde se regalaba combustible a aquellos clientes que cargaran en un intervalo sorpresa del día.