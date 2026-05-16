Micrero apuñaló a estudiante por pagar con billete de $5.000 en Concepción: ''No me di cuenta''

El imputado habría perseguido al joven por la calle con un cuchillo cocinero de 15 centímetros, según detalló Fiscalía.

El hecho ocurrió a finales de abril, cuando el sujeto identificado como Nicolás Gutiérrez extrajo un cuchillo cocinero de 15 centímetros, luego de que el joven intentara pagar tarifa rebajada con un billete de 5.000 pesos .

El Juzgado de Garantía de Concepción , región del Biobío, decretó prisión preventiva para un conductor de la línea de microbuses "Vía Láctea" que fue acusado de apuñalar a un estudiante universitario de 21 años .

En este sentido, el chofer aseguró que su intención no era causarle daño a la víctima, relatando que "el muchacho se baja de los últimos y me amenaza con algo que tenía en la mano. Baja, me quiebra el espejo y le saltan los vidrios a mi pareja. Yo andaba con un cuchillo, y para ahuyentarlo salgo corriendo".

"No me di cuenta que le pegué. De verdad, se lo juro. El muchacho siguió corriendo y yo seguí mi recorrido", añadió el trabajador.

Debido a la gravedad de la lesión, el Ministerio Público mantiene la investigación por homicidio simple frustrado contra el imputado, quien además cumplía una condena previa bajo el beneficio de libertad vigilada.