Confirman que conductor en atropello masivo en Viña del Mar es funcionario de la Armada

En el fatal incidente también falleció una mujer que también pertenecía a la misma institución.

La Armada de Chile confirmó que el responsable del atropello múltiple ocurrido durante la mañana de este domingo en la feria Caupolicán, comuna de Viña del Mar, es un miembro de la institución.

En un comunicado público, el organismo lamentó la tragedia y aseguró que el funcionario se encontraba fuera de sus funciones, utilizando su vehículo personal al momento de la tragedia.

"La institución ha prestado toda la colaboración requerida por el Ministerio Público y las policías para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias del accidente. Asimismo, ha dispuesto la instrucción de los procedimientos administrativos internos que correspondan", añade el documento.