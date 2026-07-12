Confirman que conductor en atropello masivo en Viña del Mar es funcionario de la Armada
- Domingo 12 de julio de 2026
- 13:27 hrs
Captura.
En el fatal incidente también falleció una mujer que también pertenecía a la misma institución.
La Armada de Chile confirmó que el responsable del atropello múltiple ocurrido durante la mañana de este domingo en la feria Caupolicán, comuna de Viña del Mar, es un miembro de la institución.
En un comunicado público, el organismo lamentó la tragedia y aseguró que el funcionario se encontraba fuera de sus funciones, utilizando su vehículo personal al momento de la tragedia.
"La institución ha prestado toda la colaboración requerida por el Ministerio Público y las policías para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias del accidente. Asimismo, ha dispuesto la instrucción de los procedimientos administrativos internos que correspondan", añade el documento.
Cabe recalcar que en el incidente fallecieron seis adultos: tres hombres y tres mujeres. A ello se suman siete lesionados -entre los cuales hay dos lactantes-, que fueron derivados al Hospital Gustavo Fricke y se encuentran fuera de riesgo vital.
Además, el delegado presidencial confirmó que entre las víctimas fatales, también hay una mujer que era funcionaria de la Armada de Chile.
De acuerdo al relato de testigos, un paradero del transporte público logró detener el vehículo y evitar que el individuo siguiera arrollando a más personas que se encontraban en el lugar.
El sujeto arrojó negativo a la prueba respiratoria, por lo que será sometido a exámenes de sangre para confirmar o descartar la conducción bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.