Hallan cuerpo flotando en playa de Coronel: Fiscalía ordenó investigación de la PDI
- Sábado 11 de julio de 2026
- 18:48 hrs
El cuerpo corresponde a un hombre que fue encontrado sin identificación y sin vestimentas en el sector de Playa Maule, en la región del Biobío.
La Armada de Chile confirmó este sábado el hallazgo del cuerpo de un hombre en el sector de Playa Maule, en la comuna de Coronel, región del Biobío. El hecho es investigado por la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, por instrucción de la Fiscalía.
Según informó la Capitanía de Puerto de Coronel, el procedimiento comenzó cerca de las 14:00 horas, luego de que se recibiera un aviso sobre la presencia de un cuerpo flotando en las cercanías de la orilla.
Armada resguardó el sitio del suceso
Tras la alerta, personal de la Policía Marítima concurrió al lugar, logró extraer el cuerpo desde el agua y aseguró el área mientras se coordinaban las primeras diligencias con el fiscal de turno.
El capitán de corbeta litoral y capitán de Puerto de Coronel, Osvaldo Cuadra Rojas, explicó que el Ministerio Público instruyó resguardar el sitio del suceso, empadronar a posibles testigos y solicitar la concurrencia de la Brigada de Homicidios y del Servicio Médico Legal (SML).
Hombre fue encontrado sin identificación
La autoridad marítima precisó que la víctima corresponde a un hombre cuya identidad aún no ha podido ser establecida.
"Es un cuerpo de sexo masculino, sin identificación, se encontraba sin sus vestimentas y actualmente estamos resguardando el sitio del suceso", indicó Cuadra.
PDI investiga las circunstancias del hallazgo
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias para establecer la identidad de la víctima, determinar la causa de muerte y esclarecer las circunstancias en que el cuerpo llegó hasta el sector de Playa Maule.
Por ahora, las autoridades no han entregado mayores antecedentes sobre el caso, mientras continúan las pericias ordenadas por la Fiscalía.