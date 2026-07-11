El cuerpo corresponde a un hombre que fue encontrado sin identificación y sin vestimentas en el sector de Playa Maule, en la región del Biobío.

La Armada de Chile confirmó este sábado el hallazgo del cuerpo de un hombre en el sector de Playa Maule, en la comuna de Coronel, región del Biobío. El hecho es investigado por la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, por instrucción de la Fiscalía.

Según informó la Capitanía de Puerto de Coronel, el procedimiento comenzó cerca de las 14:00 horas, luego de que se recibiera un aviso sobre la presencia de un cuerpo flotando en las cercanías de la orilla.

Armada resguardó el sitio del suceso

Tras la alerta, personal de la Policía Marítima concurrió al lugar, logró extraer el cuerpo desde el agua y aseguró el área mientras se coordinaban las primeras diligencias con el fiscal de turno.

El capitán de corbeta litoral y capitán de Puerto de Coronel, Osvaldo Cuadra Rojas, explicó que el Ministerio Público instruyó resguardar el sitio del suceso, empadronar a posibles testigos y solicitar la concurrencia de la Brigada de Homicidios y del Servicio Médico Legal (SML).