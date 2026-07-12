Atropello múltiple en Viña del Mar: qué se sabe del hecho que dejó seis fallecidos y siete heridos
- Domingo 12 de julio de 2026
- 12:51 hrs
Captura.
El hecho ocurrió a las 08:38 de la mañana de este domingo en la feria Caupolicán, donde un funcionario de la Armada se subió a la acera y arrolló a un grupo de transeúntes.
Durante la mañana de este domingo, se produjo un devastador atropello múltiple en la ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso, que dejó a seis personas fallecidas y siete lesionados.
En detalle, el incidente ocurrió a las 08:38 de la mañana en la feria Caupolicán, ubicada en el sector Gómez Carreño, donde el conductor de un vehículo tipo SUV que se desplazaba por la Avenida Alessandri se subió a la acera y arrolló a un grupo de transeúntes.
Según el relato de testigos, la presencia de un paradero de transporte público logró detener el automóvil y evitar que el individuo siguiera atropellando a más personas.
Las víctimas fatales corresponden a seis adultos: tres hombres y tres mujeres. Desde el Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota, informaron a T13 que los siete lesionados (entre los cuales hay dos lactantes), fueron derivados al Hospital Gustavo Fricke y se encuentran fuera de riesgo vital.
Mientras tanto, el conductor fue increpado por feriantes, quienes lo bajaron del vehículo, lo agredieron y posteriormente lo entregaron a Carabineros para esclarecer la dinámica del atropello múltiple y establecer responsabilidades.
Se confirmó que el individuo corresponde a un funcionario de la Armada, quien ya está siendo investigado por la policía.
De acuerdo a lo informado por el coronel Jorge Guaita, el test intoxilyzer arrojó cero a la prubea respiratoria, por lo que será sometido a exámenes de sangre para confirmar o descartar conducción bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes.