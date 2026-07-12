Atropello múltiple en Viña del Mar: qué se sabe del hecho que dejó seis fallecidos y siete heridos

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El hecho ocurrió a las 08:38 de la mañana de este domingo en la feria Caupolicán, donde un funcionario de la Armada se subió a la acera y arrolló a un grupo de transeúntes.

Durante la mañana de este domingo, se produjo un devastador atropello múltiple en la ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso, que dejó a seis personas fallecidas y siete lesionados. En detalle, el incidente ocurrió a las 08:38 de la mañana en la feria Caupolicán, ubicada en el sector Gómez Carreño, donde el conductor de un vehículo tipo SUV que se desplazaba por la Avenida Alessandri se subió a la acera y arrolló a un grupo de transeúntes. Según el relato de testigos, la presencia de un paradero de transporte público logró detener el automóvil y evitar que el individuo siguiera atropellando a más personas.