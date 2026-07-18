Carabineros despliega intenso operativo por desaparición de trabajador contratista de CGE en Curepto
- Sábado 18 de julio de 2026
- 12:40 hrs
La camioneta pertenecía a la empresa Pelón, contratista que presta servicios para CGE. El trabajador se encontraba en el lugar realizando labores relacionadas con la emergencia provocada por las lluvias.
Un intenso operativo de búsqueda se desplegó en la comuna de Curepto, Región del Maule, luego de que un trabajador desapareciera tras ser presuntamente arrastrado por las aguas durante el sistema frontal.
De acuerdo a información preliminar, el hombre habría intentado atravesar el estero de Omulgo a bordo de una camioneta durante la noche, cuando las intensas precipitaciones aumentaron considerablemente el caudal.
El hecho ocurrió en la ruta que conecta los sectores de Queñi y El Guindo, donde el vehículo habría sido arrastrado por la fuerza de la corriente, consignó BioBioChile.
La camioneta pertenecía a la empresa Pelón, contratista que presta servicios para CGE. El trabajador se encontraba en el lugar realizando labores relacionadas con la emergencia provocada por las lluvias.
En concreto, el hombre participaba en trabajos destinados a recuperar el suministro de energía eléctrica y entregar insumos en distintos puntos de la comuna que resultaron afectados por el sistema frontal.
En el mismo sector, una segunda camioneta también quedó atrapada por la fuerza del agua cuando sus ocupantes intentaron atravesar el estero. Sin embargo, las personas que viajaban en su interior lograron salir por sus propios medios y resultaron ilesas.
Encontraron la camioneta sin su ocupante
Durante las diligencias, los equipos de emergencia lograron ubicar el vehículo en el que se trasladaba el trabajador desaparecido.
No obstante, al revisar la camioneta, los rescatistas no encontraron al hombre en su interior, por lo que el operativo continuó concentrado en distintos puntos del estero y sus alrededores.
Hasta el momento, las autoridades mantienen activas las labores para dar con el paradero del trabajador, en medio de las complejas condiciones que dejó el sistema frontal en la Región del Maule.