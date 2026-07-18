Carabineros despliega intenso operativo por desaparición de trabajador contratista de CGE en Curepto

La camioneta pertenecía a la empresa Pelón, contratista que presta servicios para CGE. El trabajador se encontraba en el lugar realizando labores relacionadas con la emergencia provocada por las lluvias.

Un intenso operativo de búsqueda se desplegó en la comuna de Curepto, Región del Maule, luego de que un trabajador desapareciera tras ser presuntamente arrastrado por las aguas durante el sistema frontal.

De acuerdo a información preliminar, el hombre habría intentado atravesar el estero de Omulgo a bordo de una camioneta durante la noche, cuando las intensas precipitaciones aumentaron considerablemente el caudal.

El hecho ocurrió en la ruta que conecta los sectores de Queñi y El Guindo, donde el vehículo habría sido arrastrado por la fuerza de la corriente, consignó BioBioChile.

La camioneta pertenecía a la empresa Pelón, contratista que presta servicios para CGE. El trabajador se encontraba en el lugar realizando labores relacionadas con la emergencia provocada por las lluvias.

En concreto, el hombre participaba en trabajos destinados a recuperar el suministro de energía eléctrica y entregar insumos en distintos puntos de la comuna que resultaron afectados por el sistema frontal.

En el mismo sector, una segunda camioneta también quedó atrapada por la fuerza del agua cuando sus ocupantes intentaron atravesar el estero. Sin embargo, las personas que viajaban en su interior lograron salir por sus propios medios y resultaron ilesas.