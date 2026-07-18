Muere cabo Marco Cosme, carabinero baleado durante operativo en Valdivia

La comuna de Hualaihué decretó 3 días de duelo comunal, mientras que la Municipalidad de Valdivia optó por la misma medida para este lunes 20.

Carabineros de Chile hoy suma un nuevo mártir.

El cabo Marco Cosme, quien se mantenía grave tras ser baleado en Valdivia, región de Los Ríos, falleció.

El hasta hoy funcionario de Carabineros participó en un operativo que pretendía capturar al sindicado como autor material del asesinato del suboficial mayor Eugenio Nain, identificado como “El Rana”, cuando recibió un impacto balístico en su rostro.