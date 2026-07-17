PDI detiene a sujeto por producción y difusión de material sexual infantil en Linares

Detectives de la Brisex capturaron al imputado de 52 años tras una denuncia que alertó sobre los ilícitos. El individuo almacenaba el contenido en un dispositivo móvil y quedó a disposición de la justicia.

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI detuvieron en flagrancia a un hombre de 52 años en Linares. El individuo está imputado por la producción, almacenamiento y difusión de material de explotación sexual infantil, tras un procedimiento coordinado con la Fiscalía.

La diligencia comenzó a raíz de una denuncia presentada por una víctima adulta. Esta acción permitió a los policías desplegar distintas labores investigativas para lograr la rápida identificación y ubicación del sospechoso.

Durante el operativo, los efectivos revisaron un dispositivo móvil del imputado. En el equipo hallaron material constitutivo de delito y otros elementos de interés criminalístico que establecieron la participación del individuo en los hechos investigados.

Con la evidencia recopilada, se concretó la detención en flagrancia del acusado. Por instrucción del fiscal de turno, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Linares para su respectivo control de detención.