Carabineros rescató a perro abandonado y amarrado dentro de un televisor en Curicó

El animal fue hallado cubierto de barro y con el hocico atado con una cinta en un terreno del sector Santa Fe. Actualmente recibe cuidados en un hogar temporal.

Personal de Carabineros rescató a un perro que fue abandonado en un terreno con escombros del sector Santa Fe, en la comuna de Curicó, atado de su hocico y oculto al interior de un televisor en desuso.

Según informó VLN Radio, el animal fue encontrado en la carcasa del aparato, empapado, cubierto de barro y con una cinta amarrada en su hocico, lo que activó un inmediato operativo policial.

Cuidados en hogar temporal

Tras el rescate, el perro quedó al cuidado temporal de Constanza Gutiérrez y su pareja, un peluquero canino. Ambos cuentan con experiencia en acogida de animales y le brindan refugio mientras evalúan sus próximos pasos.

Mediante sus historias de Instagram, Gutiérrez informó que "el perrito está súper bien" y confirmó que lo llevarán a un veterinario en cuanto sus horarios lo permitan.

"No es primera vez que nosotros nos hacemos cargo de rescatar perritos, ser hogar temporal y darlos en adopción. Esto hace años que lo venimos haciendo", relató la joven, quien detalló que seis de esos perros terminaron integrando su familia.

Agradecimiento a Carabineros y rechazo al maltrato

Gutiérrez valoró el trabajo de los funcionarios policiales en el procedimiento. "Quiero agradecer igual la labor de Carabineros que se hizo cargo de esto. Ellos encontraron al perrito, lo rescataron, lo desamarraron porque estaba en unas condiciones horribles", afirmó.

Afectada por la situación, cuestionó el nivel de crueldad del caso. "Una cosa es abandonar un perro y botarlo a la calle, pero otra cosa es dejarlo así amarrado dentro de un saco. De verdad que es una maldad que yo no lo puedo entender", expresó.

Por último, destacó la preocupación de los efectivos policiales. "Ellos no están obligados a rescatar animales, pero de verdad que lo hicieron. Se nota que con mucho amor estaban muy preocupados por el perrito. Eso se agradece mucho", concluyó.