El accidente ocurrió en medio de las labores de despeje por el sistema frontal que afecta a la Región del Biobío. La PDI investiga las circunstancias del hecho por instrucción del Ministerio Público.

Un trabajador de 52 años falleció este jueves luego de ser aplastado por un árbol mientras realizaba labores de limpieza en la ruta Nahuelbuta, en la comuna de Negrete, región del Biobío.

El accidente ocurrió en el kilómetro 25 de la ruta, en medio de los trabajos de despeje que se desarrollan como consecuencia del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

Fue trasladado a dos hospitales

Según los antecedentes preliminares, un árbol de gran tamaño cayó sobre la parte superior del cuerpo del trabajador mientras efectuaba labores para despejar la calzada.

Tras el accidente, fue trasladado de urgencia al Hospital de Nacimiento. Debido a la gravedad de sus lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital de Los Ángeles, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

La información fue dada a conocer por el corresponsal de Meganoticias en la zona, Mauricio Hidalgo.