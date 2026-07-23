Core del Biobío Alan Bastías queda en prisión preventiva tras formalización por violación

El exmilitante del Partido Demócrata fue denunciado por una agresión sexual que habría ocurrido a fines de octubre de 2025 en Chiguayante. El tribunal fijó un plazo de investigación de cuatro meses.

El consejero regional (core) del Biobío, Alan Bastías, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de violación contra una mujer. El ataque habría ocurrido durante una celebración a fines de octubre de 2025 en la comuna de Chiguayante.

El exmilitante del Partido Demócrata fue denunciado en noviembre de 2025 ante la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Local de Concepción.

El subprefecto Rodrigo Henríquez Moraga, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Concepción, confirmó que la víctima es mayor de edad.

"La denuncia daba cuenta de una agresión sexual que habría sufrido en su domicilio particular en la comuna de Chiguayante luego de realizar una celebración a finales de octubre pasado, por parte de un sujeto mayor de edad que asistió invitado a dicha actividad", detalló el oficial de la PDI.

Peritajes biológicos y resolución judicial

El trabajo investigativo incluyó la revisión de cámaras de seguridad, peritajes en el sitio del suceso, levantamiento de evidencia con residuos biológicos y exámenes sexológicos.

La policía también entrevistó a los asistentes a la celebración y tomó declaraciones a los profesionales médicos que atendieron a la denunciante. Con estos antecedentes, el Ministerio Público procedió a la formalización del consejero regional.

"El tribunal estimó dar lugar a la petición del Ministerio Público al haberse configurado los elementos del tipo y también entender que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de investigación se fijó en 4 meses", explicó la fiscal de Concepción, Marcia Matus.