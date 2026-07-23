Mujer fingió pedir pizza para denunciar que su hijo la amenazó con arma en Talca

La víctima contactó a Carabineros simulando un encargo de comida para alertar que el hombre la intimidaba. Tras la rápida respuesta policial, el agresor fue detenido y se le incautó un arma de fabricación artesanal.

Una mujer de Talca logró ser auxiliada tras simular pedir una pizza por teléfono para alertar a Carabineros que su hijo la amenazaba con un arma de fuego artesanal. La inusual estrategia permitió a la policía detectar el caso de violencia intrafamiliar, acudir rápidamente al domicilio y detener al agresor.

El hecho se registró en el sector bajo la jurisdicción de la Tenencia Talca Oriente. La víctima contactó directamente al teléfono del cuadrante fingiendo encargar comida, una táctica que encendió las alertas de los funcionarios sobre el peligro inminente que enfrentaba.

Detención por violencia intrafamiliar

El jefe de la unidad policial, teniente Heriberto Soto Bustamante, detalló cómo se gestó el operativo de rescate en la vivienda.

“La afectada llamó al teléfono del cuadrante, simulando solicitar una pizza. Por lo anterior, y ante la astucia policial, Carabineros se constituyó al domicilio indicado por la víctima, logrando detener a su hijo, quien la amenazó con un arma de fuego de fabricación artesanal", explicó el oficial.

Gracias a la oportuna intervención, los efectivos lograron resguardar la integridad de la denunciante. El imputado quedó a disposición del Ministerio Público y pasó a control de detención durante la mañana de esta jornada para enfrentar a la justicia.