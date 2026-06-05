Patrimonio y moda circular: Feria Drop regresa este sábado a la Galería Ex Cine Plaza

La nueva edición de esta gran venta de clóset reunirá a diversos stands y DJs en vivo. La actividad es gratuita y se realizará este sábado 6 de junio, de 12:00 a 19:00 horas, en la emblemática galería ubicada en pleno centro de Talca.

Entre percheros, DJs y prendas de segunda mano, Feria Drop regresará este sábado con una nueva venta de clóset en el centro de Talca. La octava edición de esta feria llega con diversos stands de vestuario, calzado y accesorios, cuidadosamente seleccionados, donde los asistentes podrán encontrar prendas únicas, en excelente estado y a precios inigualables.

La nueva edición se realizará este sábado 6 de junio, entre las 12:00 y 19:00 horas, en la Galería Ex Cine Plaza, ubicada en 1 Oriente con 1 Sur. La actividad es gratuita y abierta a todo público.

Desde sus primeras versiones, Feria Drop ha apostado por revitalizar el centro de Talca y dar nueva vida a espacios patrimoniales a través de la moda circular, la música y la identidad

“Con cada edición buscamos seguir dando vida al centro de Talca, activando espacios patrimoniales a través de esta experiencia. Feria Drop ha crecido gracias a la comunidad que la hace posible y a cómo se ha ido instalando como un panorama constante en la ciudad”, señaló Camila Soto Albornoz, fundadora de Feria Drop.

Esta octava edición de Drop contará con la musicalización de SonidoPagano, DJ oriundo de Concepción y cofundador de reconocidos espacios Casa de Salud y Bandera Negra. También participarán AdaKing, DJ linarense vinculada a la autogestión cultural del Maule, y el músico chileno radicado en Talca, Jawar, en su faceta como DJ y residente de la feria.

Feria Drop es una iniciativa autogestionada que cuenta con la colaboración de Qué Talca y Revista Minga como media partners, quienes se suman a esta innovadora propuesta que busca promover la reutilización de prendas, invitando a repensar el consumo y dar una nueva vida a la ropa, a través de la activación de espacios patrimoniales del centro de Talca.

Para más información y novedades puedes seguir el Instagram @laferiadrop.

📅 Cuándo: Sábado 6 de junio, de 12:00 a 19:00 horas

📍 Dónde: Galería Ex Cine Plaza (1 Sur con 1 Oriente)

🎟️ Entrada liberada