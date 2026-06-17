Patagonia Camp escaló 17 posiciones en el ranking global de Tripadvisor y se consolidó como el mejor hotel de Sudamérica.

Un importante reconocimiento internacional obtuvo el hotel Patagonia Camp, ubicado a orillas del lago Toro, en las cercanías del Parque Nacional Torres del Paine, tras alcanzar el segundo lugar del ranking global Travelers' Choice Best of the Best 2026 elaborado por Tripadvisor.

El recinto turístico logró un ascenso histórico, pasando del puesto 19 al segundo lugar a nivel mundial, consolidándose además como el mejor hotel de Sudamérica. La distinción lo sitúa dentro del selecto 1% de alojamientos mejor evaluados del planeta.

El ranking de Tripadvisor se construye exclusivamente a partir de las opiniones y calificaciones realizadas por viajeros durante los últimos 12 meses, sin intervención de jurados especializados ni postulaciones por parte de los establecimientos.

Gracias a este resultado, Patagonia Camp superó a reconocidos hoteles ubicados en destinos turísticos de Europa, África, el Caribe y las Islas Maldivas.

La gerente general del recinto, Mariana Ramírez, destacó la relevancia del reconocimiento y aseguró que el logro refleja la experiencia entregada a los visitantes.