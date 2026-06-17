Patagonia Camp alcanza histórico segundo lugar mundial en ranking de Tripadvisor
- Miércoles 17 de junio de 2026
- 19:30 hrs
Patagonia Camp escaló 17 posiciones en el ranking global de Tripadvisor y se consolidó como el mejor hotel de Sudamérica.
Un importante reconocimiento internacional obtuvo el hotel Patagonia Camp, ubicado a orillas del lago Toro, en las cercanías del Parque Nacional Torres del Paine, tras alcanzar el segundo lugar del ranking global Travelers' Choice Best of the Best 2026 elaborado por Tripadvisor.
El recinto turístico logró un ascenso histórico, pasando del puesto 19 al segundo lugar a nivel mundial, consolidándose además como el mejor hotel de Sudamérica. La distinción lo sitúa dentro del selecto 1% de alojamientos mejor evaluados del planeta.
El ranking de Tripadvisor se construye exclusivamente a partir de las opiniones y calificaciones realizadas por viajeros durante los últimos 12 meses, sin intervención de jurados especializados ni postulaciones por parte de los establecimientos.
Gracias a este resultado, Patagonia Camp superó a reconocidos hoteles ubicados en destinos turísticos de Europa, África, el Caribe y las Islas Maldivas.
La gerente general del recinto, Mariana Ramírez, destacó la relevancia del reconocimiento y aseguró que el logro refleja la experiencia entregada a los visitantes.
“Este reconocimiento nos llena de orgullo porque no viene de ningún jurado ni de personas que no se hayan quedado en el hotel: viene de los propios viajeros que eligieron vivir la Patagonia con nosotros y decidieron contárselo al mundo”, señaló.
Asimismo, agregó que alcanzar el segundo lugar mundial demuestra el impacto que ha tenido la propuesta turística del establecimiento.
“Escalar a la segunda posición global es la confirmación de que nuestra apuesta por el equipo, la experiencia y el cuidado del territorio tiene resonancia universal. Es también un motivo de orgullo para toda la región de Magallanes y para el turismo chileno”, afirmó.
¿Qué destacan los viajeros de Patagonia Camp?
Entre los aspectos más valorados por quienes visitan el hotel se encuentra su privilegiada ubicación en medio de más de 34 mil hectáreas de bosque nativo, con vistas directas al Parque Nacional Torres del Paine y al lago Toro.
Las reseñas también destacan la calidad de la experiencia gastronómica, la coctelería elaborada con ingredientes locales, las excursiones guiadas por especialistas y la atención personalizada del equipo de trabajo.
Además, los visitantes valoran la propuesta sustentable del recinto y una oferta culinaria basada en productos regionales y de temporada, elementos que han convertido al hotel en uno de los destinos más reconocidos de la Patagonia chilena.