Heladas bajo cero: advierten -4°C en la zona centro del país

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por bajas temperaturas que se extenderá hasta el viernes. Las autoridades llamaron a tomar precauciones ante el riesgo de escarcha.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por heladas de intensidad normal a moderada que afectarán a gran parte de la zona centro sur del país. El evento, asociado a un régimen de altas presiones, comenzó la madrugada de este jueves 2 de julio y se extenderá hasta la mañana del viernes 3.

Las temperaturas mínimas esperadas

Las zonas consideradas en este aviso abarcan sectores de la cordillera de la costa, valles y precordillera de seis regiones. Específicamente, el descenso térmico afectará los territorios de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

En áreas específicas de la Región de Valparaíso y la Región Metropolitana, los pronósticos indican que los termómetros podrían caer hasta los -4°C. El frío extremo ya se hizo notar fuertemente en Ñuble, donde Chillán marcó una mínima de -4,4°C durante la mañana de este jueves.

En todas estas zonas bajo aviso meteorológico existe una alta probabilidad de formación de escarcha, lo que aumenta el riesgo para actividades agrícolas y de desplazamiento.

Medidas de precaución del Senapred

Ante este gélido escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó a la población adoptar medidas de autocuidado. La principal recomendación es vestir ropa de abrigo por capas, usar calzado cerrado y proteger cuello y cabeza.

Además, se enfatizó en la necesidad de evitar los cambios bruscos de temperatura, cubriendo nariz y boca al momento de salir de lugares temperados. Asimismo, las autoridades pidieron mantener un especial resguardo con niños, personas mayores y enfermos crónicos.

Finalmente, para los hogares, Senapred sugirió cerrar espacios que generen corrientes de aire y aislar los medidores de agua para prevenir rupturas por el congelamiento.