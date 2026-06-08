Nueva oficina de Tránsito en Alto Las Rastras acerca el servicio a vecinos del sector oriente de Talca

La Municipalidad de Talca continúa acercando sus servicios a la comunidad con la puesta en marcha de una nueva oficina de la Dirección de Tránsito en el Centro Comercial Alto Las Rastras, ubicado en Camino a la Viña s/n. Esta dependencia, que atiende de lunes a viernes, de 08:30 a 17:00 horas, nace como una ayuda para los vecinos del sector oriente de la comuna y además de dar respuesta a la alta demanda por obtención y renovación de licencias de conducir, permitiendo ampliar la cobertura de atención y, al mismo tiempo, descongestionar la oficina central ubicada en 4 Poniente entre 1 y 2 Norte.

La nueva unidad cuenta con capacidad para realizar hasta 90 atenciones diarias destinadas a licencias por primera vez, renovaciones y duplicados, mediante agendamiento previo a través del sitio web municipal www.talca.cl. Además, dispone de un circuito para la rendición del examen práctico en el sector Las Rastras. A la fecha, ya se han otorgado cerca de 150 licencias en estas dependencias.

El alcalde Juan Carlos Díaz Avendaño extendió la invitaicón al comentar: “invitar a todos los vecinos a que se acerquen al Centro Comercial Alto Las Rastras, donde hemos abierto esta nueva oficina para obtener licencias de conducir, ya sea por primera vez o para realizar renovaciones”.

Esta iniciativa representa una importante oportunidad para miles de familias de sectores como Bicentenario, Nueva Holanda, Valles del Country, Las Rastras y otros barrios del oriente de Talca, evitando extensos desplazamientos hacia el centro de la ciudad y facilitando el acceso a trámites municipales.

Desde el municipio también se recordó que durante 2026 se estima que cerca de 9.200 contribuyentes deberán renovar su licencia de conducir, por lo que se hizo un llamado a realizar este trámite con anticipación para evitar una sobredemanda hacia fin de año. La positiva recepción de la nueva oficina quedó reflejada en la experiencia de los usuarios. “Me gusta mucho esta oficina y me queda cerca de la casa, así que es genial”, comentó Camilo Toledo, vecino del sector Las Rastras que acudió a obtener su primera licencia de conducir.