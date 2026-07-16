Nueva encuesta revela cambio de opinión sobre la migración en Chile, aunque persisten preocupaciones por la seguridad
- Jueves 16 de julio de 2026
- 18:26 hrs
Aunque crece el respaldo a los derechos de las personas migrantes y a su aporte al país, la delincuencia y la inseguridad continúan siendo las principales preocupaciones asociadas al fenómeno migratorio, según la encuesta.
La más reciente encuesta Claves Ipsos mostró un cambio en la percepción de los chilenos respecto de la migración. En comparación con los últimos tres años, la ciudadanía manifiesta una actitud más favorable hacia las personas migrantes, aunque persisten inquietudes relacionadas con la seguridad y el empleo.
El estudio analizó las opiniones sobre los derechos de las personas migrantes, su integración en Chile y la percepción sobre el ingreso de niños y niñas haitianas al país.
Crece el respaldo a la migración y los derechos humanos
Uno de los principales resultados del sondeo revela que el 72% de los encuestados considera que migrar es un derecho humano, cifra que representa un aumento de cinco puntos porcentuales respecto a la medición realizada en 2025.
Asimismo, aumentó significativamente el porcentaje de personas que estima que es beneficioso para un país recibir migrantes, pasando de un 42% a un 60%.
En la misma línea, un 60% cree que el Estado debe proteger y respetar los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria. Sin embargo, el apoyo disminuye cuando se consulta sobre el acceso a servicios públicos, ya que solo la mitad de los encuestados considera que el Estado debe garantizar salud y educación para esta población.
¿Cuáles son los principales beneficios de la migración?
Respecto de los aspectos positivos asociados a la migración, el estudio identifica como principal beneficio el aumento de la mano de obra, mencionado por el 54% de los participantes.
Otros beneficios destacados son:
La mayor tolerancia y aceptación de la diversidad (39%).
El enriquecimiento cultural mediante nuevas costumbres, gastronomía y estilos de vida (36%).
La llegada de nuevos profesionales al país (32%).
La seguridad sigue siendo la mayor preocupación
Pese al cambio en la percepción general, la encuesta confirma que la seguridad continúa siendo el principal factor de preocupación para la ciudadanía.
El 68% de los consultados relaciona la migración con la aparición de nuevos tipos de delitos o un aumento de la inseguridad.
A ello se suman otras inquietudes, como los conflictos entre personas migrantes y la población local por diferencias culturales o problemas de integración (39%).
También aumentó la preocupación por el mercado laboral. El 35% considera que la migración incrementa la informalidad del empleo, mientras que un 30% cree que reduce la disponibilidad de trabajo o presiona los salarios a la baja, ambas cifras superiores a las registradas en la medición anterior.
Un cambio de percepción con matices
Los resultados muestran una ciudadanía más abierta al reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y a valorar su aporte económico y cultural. Sin embargo, también reflejan que persisten importantes preocupaciones vinculadas a la seguridad, la integración y el impacto en el empleo, temas que continúan marcando el debate sobre la migración en Chile.