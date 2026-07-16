Aunque crece el respaldo a los derechos de las personas migrantes y a su aporte al país, la delincuencia y la inseguridad continúan siendo las principales preocupaciones asociadas al fenómeno migratorio, según la encuesta.

La más reciente encuesta Claves Ipsos mostró un cambio en la percepción de los chilenos respecto de la migración. En comparación con los últimos tres años, la ciudadanía manifiesta una actitud más favorable hacia las personas migrantes, aunque persisten inquietudes relacionadas con la seguridad y el empleo.

El estudio analizó las opiniones sobre los derechos de las personas migrantes, su integración en Chile y la percepción sobre el ingreso de niños y niñas haitianas al país.

Crece el respaldo a la migración y los derechos humanos

Uno de los principales resultados del sondeo revela que el 72% de los encuestados considera que migrar es un derecho humano, cifra que representa un aumento de cinco puntos porcentuales respecto a la medición realizada en 2025.

Asimismo, aumentó significativamente el porcentaje de personas que estima que es beneficioso para un país recibir migrantes, pasando de un 42% a un 60%.

En la misma línea, un 60% cree que el Estado debe proteger y respetar los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria. Sin embargo, el apoyo disminuye cuando se consulta sobre el acceso a servicios públicos, ya que solo la mitad de los encuestados considera que el Estado debe garantizar salud y educación para esta población.