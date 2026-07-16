Evacúan Penco por ingreso del mar a viviendas: Senapred activa alerta SAE en Biobío
- Jueves 16 de julio de 2026
- 16:05 hrs
El fuerte sistema frontal y las marejadas obligaron a evacuar el sector Cerro Verde Bajo, en Penco, luego de que el mar ingresara a viviendas. Senapred activó la alerta SAE y mantiene monitoreo permanente de la emergencia.
Una compleja emergencia se registra en la comuna de Penco, región del Biobío, donde el avance del mar obligó a evacuar a vecinos del sector Cerro Verde Bajo, luego de que las marejadas e intensas lluvias provocaran el ingreso de agua a varias viviendas.
Ante la situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para reforzar la evacuación preventiva y resguardar la seguridad de los habitantes del borde costero.
Vecinos fueron evacuados incluso en botes
Debido al alto nivel del agua, parte de la evacuación debió realizarse utilizando botes facilitados por pescadores del sector, quienes colaboraron en el traslado de las personas afectadas.
La emergencia ocurre en medio del intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país y que, según los pronósticos, continuará dejando precipitaciones durante los próximos cinco a siete días.
Marejadas y lluvias agravaron la emergencia
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las fuertes marejadas, sumadas a las intensas lluvias y el viento, provocaron que el mar sobrepasara la línea de costa e ingresara hacia sectores habitados de Cerro Verde Bajo.
Videos registrados en el lugar muestran a personal de Carabineros desplegado en la zona para colaborar en la evacuación de los residentes, mientras las condiciones climáticas continúan siendo adversas.
📍CERRO VERDE BAJO, PENCO #SistemaFrontal #lluvia pic.twitter.com/clTivGcrit— Katalinaa (@katajss03) July 16, 2026
Penco. Vía @CEspinozaQ pic.twitter.com/WyntzkZVTi— Viviana Coloma Arce (@vivi_coloma) July 16, 2026
Senapred llama a seguir instrucciones oficiales
Desde Senapred reiteraron el llamado a la población a mantener la calma, respetar las indicaciones de los equipos de emergencia y considerar también a las mascotas durante el proceso de evacuación.
Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la situación, debido a que las marejadas y el sistema frontal continúan afectando el borde costero de la región del Biobío.