El fuerte sistema frontal y las marejadas obligaron a evacuar el sector Cerro Verde Bajo, en Penco, luego de que el mar ingresara a viviendas. Senapred activó la alerta SAE y mantiene monitoreo permanente de la emergencia.

Una compleja emergencia se registra en la comuna de Penco, región del Biobío, donde el avance del mar obligó a evacuar a vecinos del sector Cerro Verde Bajo, luego de que las marejadas e intensas lluvias provocaran el ingreso de agua a varias viviendas.

Ante la situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para reforzar la evacuación preventiva y resguardar la seguridad de los habitantes del borde costero.

Vecinos fueron evacuados incluso en botes

Debido al alto nivel del agua, parte de la evacuación debió realizarse utilizando botes facilitados por pescadores del sector, quienes colaboraron en el traslado de las personas afectadas.

La emergencia ocurre en medio del intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país y que, según los pronósticos, continuará dejando precipitaciones durante los próximos cinco a siete días.