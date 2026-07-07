Nestlé confirma nueva inversión de US$300 millones en Chile y expandirá exportación de chocolates a EE.UU.
- Martes 7 de julio de 2026
- 19:29 hrs
Los recursos serán destinados a sus fábricas en el país para potenciar áreas como café, nutrición, alimentos para mascotas y confites. También llegarán nuevos productos chilenos al mercado estadounidense.
La multinacional Nestlé anunció una nueva inversión de US$300 millones en Chile, recursos que se sumarán a los otros US$300 millones comprometidos durante 2024 para fortalecer sus operaciones en el país.
La información fue confirmada por el CEO de Nestlé Chile, Rodrigo Camacho, quien detalló en entrevista con Diario Financiero que la inversión permitirá incorporar tecnología, ampliar líneas de producción, desarrollar nuevos productos y reforzar la capacitación en las nueve plantas que la compañía mantiene en territorio nacional.
Recursos fortalecerán cuatro áreas estratégicas
Según explicó el ejecutivo, los nuevos recursos estarán destinados a potenciar cuatro grandes líneas de negocio donde la empresa ya viene realizando importantes inversiones:
Café.
Nutrición.
Alimentos para mascotas.
Confites y alimentos.
Dentro de este último segmento, Nestlé también apuesta por nuevas tendencias de consumo, como productos listos para llevar ("on the go"), bebidas enlatadas, alimentos para freidoras de aire y suplementos alimenticios orientados a la población adulta.
Camacho señaló que el objetivo es que este crecimiento permita a la compañía expandir sus ventas a un ritmo superior al de la economía nacional.
"Creemos profundamente en Chile, por eso la inversión que viene es muy importante", afirmó el ejecutivo, quien destacó la estabilidad y seriedad que ofrece el país para desarrollar nuevos proyectos.
Más productos chilenos llegarán a Estados Unidos
Junto con fortalecer la producción nacional, Nestlé también ampliará la exportación de productos elaborados en Chile hacia nuevos mercados internacionales.
Tras iniciar este año los envíos de Sahne-Nuss desde la planta de Maipú hacia Estados Unidos, la empresa confirmó que próximamente incorporará nuevos destinos como Texas y California, además de continuar abasteciendo mercados como Florida y Nueva York.
Entre los productos que seguirán expandiendo su presencia en ese país se encuentran:
Sahne-Nuss.
Super 8.
Trencito.
Chokita.
Asimismo, la compañía informó que los coffee mixes, que anteriormente eran importados desde Inglaterra para abastecer el mercado chileno, comenzarán ahora a ser exportados desde Chile hacia Perú, Uruguay y Paraguay.
Inversiones se suman a proyectos recientes
La nueva apuesta se suma a importantes proyectos ejecutados por Nestlé durante los últimos meses.
En 2024 la empresa anunció una inversión por otros US$300 millones, destinada principalmente a fortalecer la producción de lácteos saborizados con café y nuevas fórmulas infantiles.
Ese mismo año inauguró en Teno, Región del Maule, el centro de distribución de alimentos para mascotas más moderno de Purina Latinoamérica, proyecto que contempló una inversión cercana a US$30 millones.
Con este nuevo plan, la compañía busca consolidar a Chile como uno de sus principales centros de producción y exportación para América Latina y otros mercados internacionales.