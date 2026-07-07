Los recursos serán destinados a sus fábricas en el país para potenciar áreas como café, nutrición, alimentos para mascotas y confites. También llegarán nuevos productos chilenos al mercado estadounidense.

La multinacional Nestlé anunció una nueva inversión de US$300 millones en Chile, recursos que se sumarán a los otros US$300 millones comprometidos durante 2024 para fortalecer sus operaciones en el país.

La información fue confirmada por el CEO de Nestlé Chile, Rodrigo Camacho, quien detalló en entrevista con Diario Financiero que la inversión permitirá incorporar tecnología, ampliar líneas de producción, desarrollar nuevos productos y reforzar la capacitación en las nueve plantas que la compañía mantiene en territorio nacional.

Recursos fortalecerán cuatro áreas estratégicas

Según explicó el ejecutivo, los nuevos recursos estarán destinados a potenciar cuatro grandes líneas de negocio donde la empresa ya viene realizando importantes inversiones:

Café.

Nutrición.

Alimentos para mascotas.

Confites y alimentos.

Dentro de este último segmento, Nestlé también apuesta por nuevas tendencias de consumo, como productos listos para llevar ("on the go"), bebidas enlatadas, alimentos para freidoras de aire y suplementos alimenticios orientados a la población adulta.

Camacho señaló que el objetivo es que este crecimiento permita a la compañía expandir sus ventas a un ritmo superior al de la economía nacional.

"Creemos profundamente en Chile, por eso la inversión que viene es muy importante", afirmó el ejecutivo, quien destacó la estabilidad y seriedad que ofrece el país para desarrollar nuevos proyectos.