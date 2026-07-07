Así puedes obtener la credencial de persona cuidadora y acceder a atención preferente
- Martes 7 de julio de 2026
- 18:53 hrs
Las personas inscritas como cuidadoras en el Registro Social de Hogares pueden solicitar esta credencial de manera online a través de la Ventanilla Única Social. Conoce cómo realizar el trámite.
Las personas que realizan labores de cuidado sin recibir una remuneración pueden acceder a la credencial de persona cuidadora, un documento que reconoce oficialmente esta labor y permite obtener atención preferente en diversas instituciones públicas del país.
La credencial está destinada a quienes se encuentran registrados como cuidadores en el Registro Social de Hogares (RSH) y constituye una medida de apoyo para quienes dedican gran parte de su tiempo al cuidado de personas con dependencia o discapacidad.
¿Quiénes pueden obtener la credencial?
Pueden solicitar este documento las personas mayores de 18 años que realizan labores de cuidado no remuneradas a personas que presenten alguna de las siguientes condiciones:
Discapacidad o dependencia funcional moderada o severa.
Necesidades educativas especiales permanentes incorporadas al Programa de Integración Escolar (PIE).
Matrícula en establecimientos de educación especial.
Dentro del Registro Social de Hogares, además, las personas cuidadoras pueden ser registradas como cuidadoras principales o secundarias, según la cantidad de tiempo que dediquen al cuidado.
Cada persona podrá declarar hasta tres personas a las que entrega asistencia.
¿Cómo solicitar la credencial?
El trámite se realiza completamente en línea a través de la Ventanilla Única Social y requiere ingresar con ClaveÚnica.
Una vez dentro de la plataforma, se debe acceder al Registro Social de Hogares y seguir la ruta:
Ingresar a "Otros Datos".
Seleccionar "Cuidados".
Elegir "Ir a los trámites".
Presionar nuevamente "Cuidados".
Seleccionar la opción para declarar que se realizan labores de cuidado no remuneradas.
Completar la información solicitada e indicar si se trata de una persona cuidadora principal o secundaria.
Para que la solicitud pueda ser aprobada, la persona que recibe los cuidados debe tener registrada oficialmente una situación de dependencia, discapacidad moderada o severa, invalidez o una necesidad educativa especial.
Documentos necesarios
Si la persona cuidadora y quien recibe los cuidados pertenecen al mismo hogar dentro del Registro Social de Hogares, será necesario presentar:
Formulario de solicitud de complemento por cuidados firmado.
Copia de la cédula de identidad vigente.
Si pertenecen a hogares distintos, además deberá incorporarse una declaración jurada simple que informe dicha situación.
Posteriormente, la municipalidad correspondiente revisará los antecedentes y verificará que toda la documentación esté completa antes de aprobar la solicitud.
¿Cómo descargar la credencial?
Una vez que la solicitud sea aceptada, la persona podrá ingresar nuevamente a la Ventanilla Única Social y descargar la credencial de persona cuidadora en formato digital, la que podrá presentar para acceder a atención preferente en los servicios e instituciones adheridas.