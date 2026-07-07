Las personas inscritas como cuidadoras en el Registro Social de Hogares pueden solicitar esta credencial de manera online a través de la Ventanilla Única Social. Conoce cómo realizar el trámite.

Las personas que realizan labores de cuidado sin recibir una remuneración pueden acceder a la credencial de persona cuidadora, un documento que reconoce oficialmente esta labor y permite obtener atención preferente en diversas instituciones públicas del país.

La credencial está destinada a quienes se encuentran registrados como cuidadores en el Registro Social de Hogares (RSH) y constituye una medida de apoyo para quienes dedican gran parte de su tiempo al cuidado de personas con dependencia o discapacidad.

¿Quiénes pueden obtener la credencial?

Pueden solicitar este documento las personas mayores de 18 años que realizan labores de cuidado no remuneradas a personas que presenten alguna de las siguientes condiciones:

Discapacidad o dependencia funcional moderada o severa.

Necesidades educativas especiales permanentes incorporadas al Programa de Integración Escolar (PIE).

Matrícula en establecimientos de educación especial.

Dentro del Registro Social de Hogares, además, las personas cuidadoras pueden ser registradas como cuidadoras principales o secundarias, según la cantidad de tiempo que dediquen al cuidado.

Cada persona podrá declarar hasta tres personas a las que entrega asistencia.