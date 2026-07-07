Isapres ganan $34 mil millones por menor pago de licencias

El sistema revirtió las pérdidas gracias a una caída del 23% en el pago de licencias médicas. Consalud lideró las utilidades, mientras que Vida Tres y Esencial registraron números rojos.

Entre enero y marzo de este año, las isapres en Chile registraron utilidades conjuntas por $34.091 millones. El reporte emitido por la Superintendencia de Salud confirmó que las aseguradoras lograron revertir las pérdidas del mismo periodo del año anterior debido a una drástica disminución en el pago de subsidios.

El impacto de las licencias médicas

La entidad reguladora explicó que el factor clave para estos números positivos fue la reducción de un 23% en el gasto destinado a licencias médicas (SIL). Este ítem experimentó una baja interanual desde $193.613 millones a $148.559 millones.

Esta disminución mejoró directamente la siniestralidad del sistema privado. La proporción de ingresos utilizada para cubrir prestaciones y subsidios bajó de un 92% a un 89%.

Desde el organismo liderado por el superintendente Fernando Riveros, atribuyeron este escenario al efecto disuasivo de las auditorías. En mayo de 2025, la Contraloría y la Suseso iniciaron masivas fiscalizaciones para controlar la emisión de estos documentos.

¿Qué isapres ganaron y cuáles perdieron?

El desglose financiero muestra que la mayoría de las instituciones abiertas obtuvieron cifras azules. Consalud encabezó la lista con las mayores ganancias, sumando $18.040 millones.

Le siguieron Cruz Blanca con $6.782 millones, Banmédica con $3.918 millones, Nueva Masvida con $1.704 millones y Colmena con $1.484 millones.

En contraste, solo dos administradoras reportaron mermas económicas. Vida Tres, vinculada al Grupo Banmédica, anotó pérdidas por $625 millones, mientras que Esencial —del Grupo Alemana— retrocedió $30 millones.

Prohibición de retirar utilidades

A pesar de reportar ganancias equivalentes a 3 pesos por cada 100 recaudados, los dueños de las isapres no podrán retirar estos dividendos ni distribuirlos entre sus accionistas.

La actual Ley Corta de Isapres prohíbe el retiro de utilidades hasta que las empresas paguen íntegramente la deuda con sus afiliados por los cobros excesivos de las tablas de factores. Este pasivo ordenado por la Corte Suprema tiene un plazo de hasta 13 años para ser saldado.

Finalmente, la Superintendencia de Salud llamó a evaluar las cifras con cautela debido a la estacionalidad. El escenario actual de bajos costos suele revertirse a partir del segundo trimestre por el aumento sostenido de enfermedades respiratorias.