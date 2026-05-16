Nelson Mauri rompe el silencio tras su comentado cambio de apariencia: ''Estoy fluyendo''

El exrostro de Rojo Fama Contrafama, que ha sido comparado con Cony Capelli y Lux Pascal por su nuevo look, respondió a las consultas sobre una posible transición de género.

El intérprete sorprendió en redes sociales por su nueva apariencia con el pelo largo, un look que lo llevó a ser comparado con figuras chilenas como Constanza Capelli y la actriz Lux Pascal.

El exbailarín Nelson Mauri , destacado por su participación en el programa de talentos "Rojo Fama Contrafama", rompió el silencio tras los comentarios que recibió por su drástico cambio de look.

En conversación con el programa Primer Plano de Chilevisión, Mauri mencionó que iba a la barbería todas las semanas y que desde mayo del año pasado decidió cortarse el pelo, comentando que "fue un acto de rebeldía, un poco".

En este sentido, el exbailarín fue consultado respecto a una posible transición de género, a lo cual mencionó que "en el día de hoy, estoy fluyendo. La palabra transición tiene que ver con llegar a algo, a un destino".

"Entonces, por eso no podría decir que estoy en una transición, pero sí estoy transitando en una parte femenina mía que siempre he tenido muy a flor de piel, que nunca ha sido mi intención esconderla. Más bien, por el hecho de mi exposición mediática o de la época que fue el programa Rojo, en el fondo me vi en la obligación también de seguir ciertos prototipos de masculinidad", añadió.

Junto con ello, Mauri aclaró que no está haciendo un tratamiento hormonal, y que su familia lo ha apoyado en esta nueva etapa para su apariencia.

"Ellos han vivido conmigo desde pequeño y cachan mi cuento, cachan que tengo un lado femenino más desarrollado, por ende, lo respetan. Siempre me apoyan. Mi mama es la mejor del mundo. Cuando la estoy cagando, también me lo dicen", expresó.