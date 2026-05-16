Naya Fácil revela por qué se realizó nueva cirugía plástica: ''Una nueva Naya''
- Sábado 16 de mayo de 2026
- 11:52 hrs
Captura de redes sociales.
La influencer con más de dos millones de seguidores en Instagram comentó que está impulsando un cambio de imagen, donde quiere proyectar una apariencia más elegante y seria.
La personalidad de redes sociales, Naya Fácil, reveló que se acaba de realizar una nueva cirugía plástica y dio a conocer el motivo que la llevó a tomar este paso para su salud.
En una entrevista con el programa Primer Plano de Chilevisión, la influencer mencionó que redujo el tamaño de sus implantes mamarios, pasando de tener un volumen de 550 cc, a 300 cc.
En el show de farándula, el rostro con más de dos millones de seguidores en Instagram comentó que este proceso se debe a una reinvención estética, en la que busca proyectar una imagen más seria y elegante.
"Este cambio de implantes para mí llevó a cerrar una etapa importante también, de una Naya antigua, que todos tenían un concepto de que era grotesca, que era voluptuosa... Quiero ahora interponer una nueva Naya", mencionó.
Junto con este proceso, reveló que notó un cambio en su comodidad diaria. "Cuando me las sacaron, sentí un alivio tremendo. Ahora camino y me siento súper ligera", expresó.
En este sentido, la influencer se refirió a sus primeros pasos en el internet, donde se volvió conocida como trabajadora sexual y creadora de contenido para adultos.
"Me encantaría borrar muchos videos antiguos de las redes sociales, pero no se puede. El internet no olvida. Solo creo que queda motrar quién soy hoy día, y que las personas se vayan quedando con eso, no con mi pasado", reflexionó.