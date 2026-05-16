Naya Fácil revela por qué se realizó nueva cirugía plástica: ''Una nueva Naya''

Captura de redes sociales.

La influencer con más de dos millones de seguidores en Instagram comentó que está impulsando un cambio de imagen, donde quiere proyectar una apariencia más elegante y seria.

La personalidad de redes sociales, Naya Fácil, reveló que se acaba de realizar una nueva cirugía plástica y dio a conocer el motivo que la llevó a tomar este paso para su salud. En una entrevista con el programa Primer Plano de Chilevisión, la influencer mencionó que redujo el tamaño de sus implantes mamarios, pasando de tener un volumen de 550 cc, a 300 cc. En el show de farándula, el rostro con más de dos millones de seguidores en Instagram comentó que este proceso se debe a una reinvención estética, en la que busca proyectar una imagen más seria y elegante.