Luis Miguel enciende alarmas por delicado estado de salud: fue hospitalizado en Nueva York

De acuerdo a la prensa internacional, el intérprete de 56 años, reconocido por éxitos como "Suave" y "La incondicional" se encuentra acompañado de su pareja, Paloma Cuevas, además de un asistente.

Luis Miguel genera preocupación entre sus fanáticos debido al delicado estado de salud en el que se encuentra. De acuerdo a diversos medios internacionales, el cantante fue internado, supuestamente, por problemas cardiacos.

"El Sol de México fue ingresado desde este lunes en un hospital en la ciudad de Nueva York. Se encuentra en observación", afirmó la periodista Gelena Solano, del canal Univisión.

El intérprete de 56 años, reconocido por éxitos como "Ahora te puedes marchar", "La incondicional" y "Suave", estaría enfrentando problemas cardíacos, por lo que se mantiene acompañado de su pareja, Paloma Cuevas, además de un asistente.

"Me cuentan que (Paloma Cuevas) no se le ha despegado ni un solo momento, que ha estado con él toda la semana, al igual que un asistente", añadió la comunicadora.