Con miles de asistentes disfrutando comenzó la XVI Fiesta Costumbrista del Chancho 2026

Por decimosexto año, Talca se convierte en el epicentro de la fiesta de inverno más grande de Chile. En la jornada inaugural realizada este sábado, su alcalde, Juan Carlos Díaz Avendaño destacó: "Esta gran fiesta rescata nuestras raíces y también da espacio a muchos emprendedores de la comuna de Talca y de la región del Maule. Invitamos a los vecinos a disfrutar de una linda fiesta que reúne la Ruta del Vino, las preparaciones de los chefs, el patio de asadores, folclore y artesanía”.

Durante la ceremonia, el alcalde Juan Carlos Díaz Avendaño destacó: "Esta gran fiesta rescata nuestras raíces y también da espacio a muchos emprendedores de la comuna de Talca y de la región del Maule. Invitamos a los vecinos a disfrutar de una linda fiesta que reúne la Ruta del Vino, las preparaciones de los chefs, el patio de asadores, folclore y artesanía. Hoy cumplimos 16 años entregando felicidad, cariño y tradición a nuestra comunidad".

Durante la actividad se contó con una presentación de cueca a cargo del Elenco del Centro Cultural IntiMunay y también un especial reconocimiento al chef Rodrigo Barañao, quien recibió un homenaje por sus 15 años siendo parte de la Fiesta Costumbrista del Chancho, contribuyendo al crecimiento y consolidación del evento. Además, como ya es costumbre, se realizó el tradicional corte de cerdo que simboliza el inicio de la Fiesta.

La inauguración fue encabezada por el alcalde Juan Carlos Díaz Avendaño, junto a los concejales Patricio Mena, Crístofer Moller, Paula Retamal, Manuel Yáñez, Rodrigo Poblete, Marcelo Rojas y Ximena Bernal, además de autoridades regionales y nacionales, representantes de la sociedad civil, entre muchos otros.

Con una ceremonia realizada al mediodía de este sábado en el Club Talca, la Municipalidad de Talca, junto a Coexca S.A., dio inicio oficial a la XVI versión de la Fiesta Costumbrista del Chancho 2026, el evento gastronómico de invierno más importante de Chile, que durante este fin de semana reúne gastronomía, cultura, tradiciones y emprendimiento en la Plaza de Armas de la capital maulina.

Multitudinaria asistencia

Tras la inauguración, la celebración se trasladó completamente a la Plaza de Armas, donde desde las primeras horas de la tarde miles de familias ya recorrían los distintos espacios de la fiesta, disfrutando de la amplia oferta gastronómica, cultural y artística que convierte a Talca en el epicentro del invierno chileno.

Organizada por la Municipalidad de Talca, la Corporación Municipal de Cultura y Coexca S.A., y su marca Campo Noble, la Fiesta Costumbrista del Chancho se ha consolidado como un importante motor para la reactivación de la economía local, permitiendo que más de 200 emprendedores, artesanos, productores y expositores comercialicen sus productos ante los miles de visitantes que cada año llegan desde distintos puntos de Chile e incluso del extranjero.

Durante las dos jornadas se cocinarán más de 40 toneladas de carne de cerdo para preparar más de 25 mil degustaciones elaboradas a partir de 20 recetas nacionales e internacionales. En esta tarea participan 20 chefs junto al apoyo de 260 estudiantes de gastronomía de INACAP y del Liceo El Sauce, quienes trabajan en brigadas durante todo el evento.

El gerente general de Coexca S.A., Guillermo García, señaló: "Invitamos a todos a venir hoy y mañana; no va a faltar carne, las parrillas ya están encendidas y está todo dispuesto para pasarlo muy bien".

La chef asesora de la Fiesta del Chancho, Daniela Montecinos, destacó que "ya estamos en marcha con los 20 chefs expositores instalados junto a sus degustaciones. Tenemos preparaciones de distintas zonas, la competencia de asadores y chefs invitados de Corea, Italia, España y Perú. Invitamos a todos a sorprenderse con las recetas y también a participar de las clases magistrales".

Soledad Schott, vicerrectora de Inacap Talca en tanto destacó “Tenemos 240 estudiantes trabajando este año y llevamos varios días en el Insuco, preparando las diferentes elaboraciones. Estamos muy contentos y motivados”.

Panoramas para todos

La programación contempla además una variada oferta para toda la familia. En la Carpa Raíces se desarrollan clases magistrales gratuitas con destacados exponentes nacionales e internacionales, mientras que la Competencia Nacional de Asadores vuelve a reunir a 20 equipos provenientes de distintos lugares del país para disputar uno de los certámenes parrilleros más importantes de Chile.

A ello se suma una oferta compuesta por 25 restaurantes, 6 pastelerías, 24 cervecerías, 20 viñas de la Ruta del Vino Valle del Maule, 18 food trucks, 89 artesanos y 40 artesanos gourmet, consolidando un espacio que pone en valor la identidad, la gastronomía y el emprendimiento local.

En el escenario principal, durante ambas jornadas se presentan agrupaciones folclóricas, conjuntos de cueca, danza y música popular. Este sábado la programación contempla las presentaciones de Brotes del Maule, Sauzal, Grupo Corcolén, Conjunto Folclórico Cantares de la Región, Che Nu Rume, Sones de Mi Chile, El Quinta, Academia Valle del Maule, ALER, Los Bravos de Talca, Los Tigres de Santa Clara y La Propuesta, mientras que el domingo continuará con nuevas presentaciones artísticas y la esperada premiación de la Competencia Nacional de Asadores.

Concejales extienden la invitación

La concejala Paula Retamal invitó a la comunidad a participar señalando: "Queremos invitar a todos los vecinos y vecinas a venir con tranquilidad. Estamos preparados para enfrentar las condiciones del clima y contamos con una gran cantidad de productos autóctonos, emprendedores y espacios para disfrutar en familia".

El concejal Christofer Moller agregó: "Como Municipalidad de Talca y como Concejo Municipal estuvimos muy preocupados por toda la preparación de esta fiesta y también por la contingencia de los últimos días. Gracias a Dios pudimos sacar todo adelante, por eso esperamos a todos los vecinos hoy y mañana en la Plaza de Armas".

Finalmente, la concejala Ximena Bernal extendió la invitación indicando: "Los invito a todos ustedes a la Plaza de Armas desde hoy y hasta mañana a disfrutar de todos los beneficios que tiene la Fiesta Costumbrista del Chancho 2026".