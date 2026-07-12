Sernac emite alerta por falla en distintos modelos de autos vendidos entre 2021 y 2025: Mira el listado

Se trata de un desperfecto en el motor de arranque que puede causar emisiones de humo durante la marcha o al abandonar el vehículo.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), emitió una nueva alerta de seguridad debido a una falla técnica en distintos modelos de autos comercializados entre julio de 2021 y diciembre del 2025.

En detalle, el organismo indicó que en las unidades afectadas "el interruptor magnético del motor de arranque establece la conexión eléctrica durante el proceso de arranque".

"Como consecuencia, puede producirse un sobrecalentamiento local en el motor de arranque. En este caso, puede ver u oler humo durante la marcha o al abandonar el vehículo", añadió el Sernac.