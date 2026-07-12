Sernac emite alerta por falla en distintos modelos de autos vendidos entre 2021 y 2025: Mira el listado
- Domingo 12 de julio de 2026
- 09:46 hrs
Imagen referencial: Archivo.
Se trata de un desperfecto en el motor de arranque que puede causar emisiones de humo durante la marcha o al abandonar el vehículo.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), emitió una nueva alerta de seguridad debido a una falla técnica en distintos modelos de autos comercializados entre julio de 2021 y diciembre del 2025.
En detalle, el organismo indicó que en las unidades afectadas "el interruptor magnético del motor de arranque establece la conexión eléctrica durante el proceso de arranque".
"Como consecuencia, puede producirse un sobrecalentamiento local en el motor de arranque. En este caso, puede ver u oler humo durante la marcha o al abandonar el vehículo", añadió el Sernac.
La empresa Williamson Balfour Motors SpA. también advirtió sobre esta medida, que rige para los siguientes modelos de la marca alemana BMW:
- Serie 2 (G42).
- Serie 3 (G20, G21).
- Serie 4 (G22, G23, G26).
- Serie 5 (G30).
- X3 (G01).
- X4 (G02).
En este contexto, el Sernac hace un llamado a los conductores a verificar si su vehículo forma parte del listado. Para ello, pueden revisar el número de chasis o VIN en este sitio web.
En caso de ser afectados, los propietarios deben comunicarse directamente con la empresa para conocer el procedimiento de reparación, a través de los siguientes canales:
- Call center: 600 600 1323.
- Mail: agendamientoBMW@inchcape.cl
- Sitio web: www.bmw.cl
- Formulario de Contacto: https://www.bmw.cl/es/ssl/campanas-tecnicas.html
- Buscador de alertas: https://www.bmw.cl/recall-preventivo/formulario
- Sucursales: https://www.bmw.cl/sucursales
- Red de concesionarios: https://www.bmw.cl/concesionarios